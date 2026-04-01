Belve torna su Rai Due: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e lo spin-off crime

La trasmissione Belve torna in prima serata su Rai Due con la conduzione di Francesca Fagnani, pronta a riaprire il suo format di interviste dirette e senza filtri. La prima puntata andrà in onda martedì 7 aprile: un appuntamento che promette un mix di volti noti dello spettacolo e ospiti che raccontano storie personali e, in alcuni casi, vicende giudiziarie divenute celebri. L’attesa è alimentata anche da uno spot registrato da Amanda Lear, che annuncia il ritorno del programma con toni decisi.

L’edizione di quest’anno affianca al palinsesto principale uno spin-off dedicato alla cronaca più cupa, chiamato Belve Crime, dove verranno affrontati casi di cronaca nera con ospiti direttamente coinvolti nelle vicende. Tra i nomi comunicati figurano Micaela Ramazzotti e Carlo Conti per il primo segmento, mentre lo spin-off vedrà salire sullo sgabello personaggi come Raffaele Sollecito e la controversa figura di Katharina Miroslawa. Non è stato invece trovato un accordo con Stefania Cappa, che era stata contattata dalla produzione.

Il cast e le prime conferme

Il ritorno in palinsesto è stato preceduto da conferme e voci di corridoio: la presenza di Amanda Lear si è concretizzata non solo come ospite ma anche come testimonial dello spot promozionale, mentre nomi come Micaela Ramazzotti e Carlo Conti alimentano le aspettative su un mix di intrattenimento e interviste intime. L’intenzione della conduzione sembra essere quella di mantenere l’impatto comunicativo tipico di Belve, con domande pungenti e un tono che non risparmia né lodi né critiche. Il pubblico e la critica seguiranno con attenzione la prima puntata del 7 aprile per valutare il bilanciamento tra show e giornalismo d’inchiesta.

Spot, polemiche e scelte produttive

Lo spot firmato da Amanda Lear ha creato ulteriore risonanza mediatica, e in parallelo sono emerse indiscrezioni sulle trattative con altri possibili ospiti: la mancata intesa con Stefania Cappa è un esempio delle complessità di produzione. Sul fronte editoriale, la direzione punta a non immune compromessi, mantenendo la formula che distingue il programma: interviste in studio, domande incalzanti e un format che dà spazio tanto alle celebrità quanto a chi ha attraversato fatti di cronaca rilevanti.

Belve Crime: quando il talk affronta la cronaca nera

Lo spin-off Belve Crime ha l’obiettivo di esplorare casi giudiziari che hanno segnato l’opinione pubblica, offrendo alle persone coinvolte la possibilità di spiegarsi di fronte alle telecamere. Tra gli ospiti annunciati c’è Raffaele Sollecito, la cui presenza richiama il dossier mediatico legato al caso di Amanda Knox, e soprattutto la ballerina Katharina Miroslawa, figura al centro di un processo che ha tenuto banco negli anni ’80 e ’90. La scelta di questi volti sottolinea la volontà del programma di miscelare storie personali con riflessioni più ampie sul sistema giudiziario e la notorietà mediatica.

La rivelazione su Katharina e la fonte

La partecipazione di Katharina Miroslawa è stata anticipata da Giuseppe Candela nella rubrica “C’è Chi Dice” sul settimanale Chi, che ha descritto la donna come la cosiddetta «mantide di Parma». La notorietà del caso risale agli anni ’80 e coinvolge l’omicidio dell’imprenditore Carlo Mazza; la vicenda riemerge ora nel contesto televisivo sollevando interrogativi sul racconto pubblico delle colpe e delle responsabilità.

La vicenda giudiziaria e il dopo

La storia di Katharina Miroslawa parte da origini polacche, la naturalizzazione tedesca e l’approdo in Italia come ballerina insieme al marito Witold Kielbasinski. Dopo l’incontro con l’imprenditore Carlo Mazza a Modena, la relazione tra i due prese una piega passionale che portò alla separazione dalla coppia. Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 1986 Mazza fu trovato morto in auto a Parma, colpito da due proiettili: le indagini, il sospetto sulla polizza di assicurazione intestata alla compagna e le successive condanne portarono i coniugi alla fuga e poi a una latitanza pluriennale.

Arresto, condanna e vita dopo il carcere

Nel 1992 le condanne furono confermate, con sentenza definitiva della Cassazione nel 1993, e la coppia visse una latitanza di quasi otto anni. L’arresto avvenne in febbraio 2000 per un episodio banale: l’acquisto di un divano con carta di credito che permise la cattura. Katharina fu estradata e detenuta nella casa circondariale della Giudecca a Venezia. Pur sempre sostenendo la propria innocenza, lei e il marito hanno fornito versioni discordanti: lui più volte si è assunto la responsabilità per gelosia, mentre lei ha ribadito di essere stata innamorata di Mazza. Grazie a buona condotta e a un indulto, la donna è uscita dal carcere nel 2013; oggi vive a Vienna, ha un nuovo matrimonio con un manager informatico e ha lavorato come interprete e in aziende del settore informatico.