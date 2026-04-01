Come il sistema politico ungherese crea un vantaggio per Viktor Orbán

Il 12 aprile gli ungheresi saranno chiamati a votare in quella che molti considerano la sfida più importante dal crollo del comunismo, ma non in un campo di gioco neutrale. Dopo sedici anni al potere, Viktor Orbán ha progressivamente modellato le regole politiche per assicurare un vantaggio strutturale al suo partito, Fidesz, attraverso quelle che gli oppositori definiscono pratiche di cattura dello Stato. Le rilevazioni d’opinione indicano un recupero dell’opposizione guidata da Péter Magyar e il suo partito Tisza, ma la traduzione di quei sondaggi in vittoria elettorale incontra ostacoli concreti organizzati nel corso degli anni.

Strumenti istituzionali che cambiano l’equilibrio

Dal 2010 in poi il quadro elettorale è stato riformato in modo da favorire chi governa. La riduzione del parlamento e la creazione di 106 collegi uninominali — affiancati da 93 seggi proporzionali — hanno prodotto disparità nei collegi che gli osservatori internazionali giudicano preoccupanti. Secondo report, decine di circoscrizioni superano una deviazione del 10% nella dimensione degli elettori, con punte fino al 22%, fenomeno che molti analisti descrivono come una forma di gerrymandering o, in italiano, ridisegno dei collegi teso a massimizzare i seggi per Fidesz.

Registri, spostamenti e la legge sul ‘voter tourism’

Un altro strumento controverso è la norma approvata a novembre 2026 che consente agli elettori di registrarsi ovunque nel paese: la cosiddetta pratica del voter tourism. Critici e osservatori sottolineano come partiti con database elettorali dettagliati possano indirizzare registrazioni e spostamenti per mettere in difficoltà l’opposizione. Organizzazioni come il Hungarian Helsinki Committee hanno avvertito del rischio che la ri-registrazione massiccia concentri voti in seggi contesi, mentre il governo respinge le accuse definendole prive di fondamento.

Il controllo dell’informazione e il voto oltre i confini

Per molti cittadini, soprattutto nelle aree rurali, l’informazione politica passa attraverso canali fortemente permeati da interessi vicini al governo. A partire dal 2010 lo Stato ha progressivamente modificato logiche di pubblicità e finanziamento, e gruppi imprenditoriali amici hanno acquisito numerosi media, realizzando una vasta rete di media capture. L’Unione Europea e rapporti parlamentari hanno evidenziato come questo renda difficile trovare voci indipendenti suggestive per gli elettori: si parla di un panorama informativo in cui prevale la propaganda di Stato, secondo critici internazionali, mentre il portavoce governativo nega qualsiasi monopolio dell’opinione pubblica.

Voto all’estero, cittadinanze e pratiche contestate

Dopo il 2014 il governo ha esteso la cittadinanza a milioni di ungheresi etnici residenti nei paesi vicini, facilitando il loro voto via posta. Questi elettori «near abroad» tendono a votare in massa per il governo e, grazie alla facilità di espressione del voto, possono pesare sui risultati in seggi chiave. Osservatori segnalano inoltre pratiche contestate come la raccolta sistematica di schede e le accuse di acquisto di voti, fenomeni descritti da giornalisti indipendenti in un documentario trasmesso il 26 marzo intitolato “The Price of a Vote”. In lingua ungherese il fenomeno è spesso chiamato Krumpliosztás (distribuzione di patate), una metafora che denuncia scambi di beni per consenso.

Valutazioni degli osservatori e prospettive dell’opposizione

Esperti come la professoressa Kim Lane Scheppele parlano di un meccanismo che consente di “manipolare legalmente” il terreno di gioco, paragonando il sistema a un Rubik’s Cube che solo i creatori sanno risolvere. Anche ex membri di Fidesz come Zsuzsanna Szelényi denunciano una volontà di vincere a ogni costo. Le coalizioni d’opposizione sperano di trasformare il vantaggio nei sondaggi in seggi reali, ma osservatori indipendenti e ONG come la Clean Vote Coalition continuano a registrare denunce di irregolarità, dalle offerte in denaro fino a pacchi di generi alimentari. Il risultato è una competizione con regole cambiate progressivamente, che lascia spazio a dubbi sulla reale possibilità di un ribaltamento elettorale nonostante il consenso crescente dell’opposizione.