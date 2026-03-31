Orrore al cimitero di Persichello, in provincia di Cremona, dove la tomba di una donna di 94 anni è stata profanata, con i resti che poi sono stati bruciati. Sul caso inquietante indagano i carabinieri.

Orrore al cimitero di Persichello: tomba profanata e resti bruciati

A Persichello, frazione di Persico Dosimo, in provincia di Cremona, nella notte tra sabato e domenica scorsi, è successo un fatto davvero inquietante. La tomba di una donna di 94 anni è stata profanata al cimitero da ignoti che, dopo aver distrutto la lapide, avrebbero aperto la tomba e prelevato i resti della donna morta nel 1998. Ma non è finita qui. Le ossa, incluso il teschio, sarebbero state accatastate all’interno del cimitero e date alle fiamme. A quel punto gli autori del gesto si sarebbero allontanati senza lasciare tracce.

Orrore al cimitero di Persichello, tomba profanata e resti bruciati: indagini in corso

La comunità di Persichiello è sconvolta dopo la profanazione della tomba di una donna di 94 anni, i cui resti sono stati dati alle fiamme. Sul caso indagano i carabinieri, tra le ipotesi più concrete c’è il vandalismo o un possibile rito esoterico. Il sindaco di Persico Dosimo ha, per consentire le indagini, chiuso temporaneamente il cimitero. Dalla indagini emerge anche che, secondo le dichiarazioni dei familiari della donna, essa non avrebbe mai ricevuto minacce quando era in vita, con tutta probabilità la tomba è stata quindi scelta a caso. Si spera di saperne di più grazie alle telecamere di videosroveglianza.