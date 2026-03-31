Il Caso Garlasco si arricchisce ogni giorno di nuovi elementi atti a scoprire come sia effettivamente morta Chiara Poggi quella mattina del 13 agosto del 2007 mentre si trovava da sola nella villetta di famiglia in via Pascoli. Ora grazie alla tecnologia è stato possibile fare indagini più accurate sulla scena del crimine, contaminata durante le prime analisi.

La casa in mappata in 3D

I RIS di Cagliari sono stati chiamati dalla Procura di Pavia ad eseguire una planimetria in 3D della casa di via Pascoli, ora infatti, come confermato da Prima Pavia e riportato da Leggo.it si ha una mappa digitale dell’abitazione.

Tramite le tracce di sangue analizzate dal gemello digitale si è potuto scoprire che il killer di Chiara fosse certamente solo uno. Confermando la tesi del processo che ha portato al carcere Alberto Stasi.

Le tracce di sangue analizzate dagli esperti hanno isolato anche quella che è molto probabilmente l’arma del delitto. Questi segni di sangue sono compatibili con l’utilizzo di un martello utlizzato per lavorare, martello mai però ritrovato sulla scena del crimine.

Colpita mortalmente sulle scale

Dall’analisi fatta dai RIS cagliaritani emerge anche il probabile luogo del colpo finale subito da Chiara, la giovane infatti sarebbe stata colpita sulle scale. Se così fosse si andrebbe contro quanto dichiarato sinora, ciòè che fosse stata colpita prima e che la caduta sulle scale fu il risultato dei colpi inferti.

Ma non è solo l’oggetto utilizzato o quando è stata colpita a far parlare, quanto soprattutto un possibile cambiamento di orario rispetto a quanto annunciato. Se così fosse cambierebbero tutti gli scenari indiziari, anche pochi minuti potrebbero far la differenza per gli alibi di chi è stato indagato. Forse il caso Garlasco potrebbe vivere una nuova fase.