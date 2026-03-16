Nepi Molineris (Sport e Salute), ‘con Illumina inizia avventura che speriamo duri a lungo’

“Abbiamo scelto la parola 'Illumina' perché lo sport ha il potere di accendere e riqualificare aree spesso trascurate o degradate. Basta un canestro per dare nuova vita a uno spazio. Creare un luogo che favorisca la naturalezza, la normalità e l'unione tra persone di ogni ceto e livello è un co...

“Abbiamo scelto la parola ‘Illumina’ perché lo sport ha il potere di accendere e riqualificare aree spesso trascurate o degradate. Basta un canestro per dare nuova vita a uno spazio. Creare un luogo che favorisca la naturalezza, la normalità e l’unione tra persone di ogni ceto e livello è un concetto straordinario. Oggi inizia un’avventura che ci auguriamo duri a lungo. Sarà bello ritrovarsi qui tra un anno per vederne i frutti”. Queste le parole di Diego Nepi Molineris, amministratore delegato Sport e Salute, oggi alla presentazione a Cologno Monzese di “Sport Illumina”, l’iniziativa ideata da Sport e Salute e promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, che vuole rispondere concretamente alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri.

https://www.youtube.com/watch?v=wsEOw08x33A