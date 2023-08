Auto investe sette pedoni che stavano attraversando la strada sulle strisce: il drammatico incidente si è consumato a New York. Tra le vittime, ci sarebbe anche una coppia di italiani, soccorsa e portata in ospedale. Uno dei feriti, invece, pare sia grave.

New York, auto investe pedoni sulle strisce

Attimi di puro terrore tra le vie di Manhattan, a New York, dove sette persone sono state investite sulle strisce pedonali. Tra le vittime dell’investimento ci sarebbero anche alcuni italiani. A quanto si apprende dalle informazioni diffuse dalle forze dell’ordine locali, inoltre, uno dei feriti verte in condizioni critiche. In totale, sono state trasportate al Bellevue Hospital cinque delle persone coinvolte nell’incidente.

Il sinistro ha avuto luogo intorno alle 23:55 ora locale tra la West 36th Street e la 6th Avenue. Dopo aver investito il gruppo, l’autista – una donna – non si è fermato e ha continuato a guidare fino al Queens-Midtown Tunnel. Prima di essere fermata dalla polizia e investire i sette pedoni, la conducente era rimasta coinvolta in un incidente con tre auto sulla Long Island Expressway, in corrispondenza della Clearview Expressway.

Un portavoce della NYPD ha riferito che la collisione è stata accidentale e che non è collegata ad azioni di stampo terroristico.

Ferita coppia di italiani

Stando a quanto rivelato da lavocedinewyork.com, la polizia ha arrestato la donna che guidava l’auto. La conducente, 29 anni, è accusata di aver investito le sette persone dopo essere passata con il rosso a Midtown Manhattan. Tra i feriti, sono presenti anche due italiani che, come riportato dalla testata online, sono stati identificati come i coniugi Matteo Maj, graphic designer di 51 anni, e Giulia Gardani, istruttrice federale di tennis di 34 anni. La coppia risiede a Piacenza.

A lavocedinewyork.com, la sorella del 51enne, Monica Maj, ha raccontato che la coppia si trovava a New York per l’ultima tappa del loro viaggio negli States. Prima, infatti, avevano visitato Chicago e Boston mentre oggi, lunedì 21 agosto, sarebbero dovuti tornare in Italia. Il graphic designer, dopo l’incidente, è stato operato per un trauma facciale e a breve dovrà subire un altro intervento a tibia e perone. La 34enne, invece, è arrivata al pronto soccorso in condizioni critiche ed ha subito un’operazione di 5 ore per una lesione alle vertebre cervicali.