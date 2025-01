Nella mattina del 10 gennaio un violento incendio è scoppiato all’interno di un condominio di sette piani nel Bronx, uno dei cinque distretti di New York. Ci sono voluti oltre 200 vigili del fuoco per riuscire a domare le fiamme.

Mentre a Los Angeles si sta combattendo contro il più grande incendio della storia della città, nella mattinata di ieri un vasto incendio è scoppiato all’interno di un palazzo di sette piani nel Bronx, a New York. Dopo diverse ore i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. Al momento risultano 7 le persone ferite, 2 civili e 5 vigili del fuoco. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato all’incendio. Le indagini sono in corso.