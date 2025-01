Fuoco e fiamme a Los Angeles, gli incendi boschivi stanno devastando la città e hanno anche costretto alla fuga diversi personaggi famosi. Distrutte le case di vip quali Paris Hilton e Billy Crystal.

Incendi a Los Angeles: distrutte le case di Billy Crystal e Paris Hilton

Dallo scorso 7 gennaio un’incendio sta letteralmente divorando la città di Los Angeles, in California, tanto che è stato considerato come il più distruttivo della storia della città. Al momento si contano 5 vittime e oltre 80mila sfollati, tra cui anche diversi personaggi famosi che si sono visti costretti ad abbandonare le proprie case. L’incendio, infatti, ha colpito anche la zona tra Santa Monica e Malibu, dove vivono le star di Hollywood. Distrutte le case di Paris Hilton e Billy Crystal, ma anche quelle di Adam Brody e Anthony Hopkins. Ma ecco le parole di Billy Crystal che, assieme alla moglie Janice, ha visto bruciare la villa dove vivevano da ben 45 anni: “abbiamo cresciuto qui i nostri figli e nipoti. Ogni centimetro della nostra casa era pieno di amore. Ricordi bellissimi che non possono essere portati via.” Con un post su Instagram Paris Hilton ha detto che guardare la propria casa bruciare è un qualcosa che nessuno dovrebbe mai sperimentare.

Incendi a Los Angeles: danni per milioni e milioni di euro

Sono ancora in corso gli incendi che stanno divorando la città di Los Angeles e che hanno distrutto anche le ville di diversi personaggi famosi, tra cui Billy Crystal e Paris Hilton. Si contano danni per milioni e milioni di dollari, ma ecco cosa riporta la stampa statunitense: “i danni alle case degli esponenti del mondo dello spettacolo hanno danni da milioni di dollari, il valore al dettaglio al momento è difficile da stimare in foto.”