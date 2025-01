Incendio Los Angeles, 5 morti e decine di feriti

I vigili del fuoco stanno faticando a contenere gli incendi che stanno ancora divampando in California, nella zona di Los Angeles. Secondo quanto si apprende, ci sarebbero ancora 6 roghi attivi, con 6mila ettari di terreno bruciati. Le autorità, nel frattempo, forniscono un aggiornamento sul bollettino: i morti sono saliti a 5.

Incendio Los Angeles, 5 morti: il bollettino

Il forte vento sta creando non poche difficoltà ai vigili del fuoco americani, alle prese ormai da più di 30 ore co gli incendi che stanno devastando parte della California. In particolare, è l’area di Altadena quella a rimanere a maggiore rischio: ì si sono concentrati anche i 5 morti registrati fino a questo momento e tantissimi delle decine di feriti. Anche il numero degli sfollati è in continua crescita e ha ormai sfondato quota 140 mila. Nelle scorse ore, le autorità californiane hanno ordinato agli abitanti dello storico quartiere di Hollywood di evacuare la zona: “Minaccia immediata alla vita. Questo è un ordine legale di andare via subito. L’area è legalmente chiusa al pubblico” – recitava il messaggio dei vigili del fuoco diramato poche ore fa.

Incendio Los Angeles, 5 morti: Biden annulla il viaggio in Italia

Contestualmente a questo evento catastrofico, Joe Biden ha deciso di annullare il suo viaggio verso l’Italia. La priorità del presidente americano, comunicano dalla Casa Bianca, non può che essere in questo momento quello che sta succedendo a Los Angeles.