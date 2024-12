Mistero a Nibionno, dove una donna è stata trovata morta questa mattina, poco dopo le 8, lungo il controviale della Statale 36 in direzione Milano, nella località Gaggio, vicino a un’area industriale.

Nibionno, donna trovata morta lungo la Statale 36

Dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno chiamato il 112, sono intervenuti sul posto l’ambulanza dell’Sos Lurago e l’elisoccorso partito da Como. Purtroppo, il personale medico non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso della donna, di cui non si conoscono ancora né l’età né l’identità. Secondo le prime indiscrezioni, la donna non avrebbe avuto i documenti con sé.

La notizia è giunta al sindaco Laura Di Terlizzi, che è intervenuta sul posto insieme alla polizia locale e ai carabinieri della stazione di Costa Masnaga.

Stando a quanto riportato da Il Giorno, a pochi centinaia di metri dal luogo dove è stato rinvenuto il corpo, si trova il bosco della droga di Veduggio. In quel luogo, opererebbero durante la notte diverse prostitute.

Nibionno, donna trovata morta lungo la Statale 36: le indagini

Ora spetterà alle forze dell’ordine determinare la dinamica dell’accaduto e le cause della morte della donna. Al momento, tutte le ipotesi sono aperte, con quella dell’investimento da parte di un veicolo che sembra essere la più accreditata. Per permettere alla scientifica di effettuare i rilievi necessari, via Valsassina è stata temporaneamente chiusa al traffico.