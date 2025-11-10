Nigeria: 200 morti in scontri fra fazioni jihadiste

Lagos, 10 nov. (Adnkronos/Afp) - Gli scontri tra fazioni jihadiste rivali nel nord-est della Nigeria hanno causato circa 200 vittime nella zona del Lago Ciad. Lo hanno riferito all'Afp fonti di intelligence, milizie e jihadisti, secondo cui, ieri sono scoppiati scontri tra Boko Haram e i milita...