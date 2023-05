Home > Video > Noemi Silipo: "Vi racconto com'è il traffico a Roma" Noemi Silipo: "Vi racconto com'è il traffico a Roma"

"Ma a Roma effettivamente si guida? No a Roma noi scendiamo solo per fare traffico. Le macchine non hanno bisogno di manutenzione, a Roma rifanno solo i dischi dei freni e la frizione". Noemi Silipo racconta con ironia come il traffico nella Capitale.