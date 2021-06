“Non è ancora finita”, il nuovo video di Antonio Pignatiello

Milano, 11 giu. (askanews) – Un inno alla speranza e alla forza di volontà. È “Non è ancora finita”, l’ultimo videoclip del cantautore Antonio Pignatiello, estratto dall’ultimo disco di inediti “Se ci credi”.

“Spesso nei momenti di difficoltà ci chiediamo ‘Dove posso trovare le motivazioni per non arrendermi?'”, ha detto Pignatiello, raccontando la sua canzone. “Quello che ci dà la motivazione per rialzarci è capire il perché lo dobbiamo fare. Dobbiamo decidere cosa mettere al primo posto della nostra scala di valori: la famiglia, l’amore, il lavoro, gli amici, la carriera o le nostre passioni che ci fanno sentire liberi e vivi.

Qualunque sia il motivo, è quello che ci darà la forza per rialzarci e riprendere il nostro cammino più forti di prima”, ha aggiunto descrivendo “Non è ancora finita” come “una canzone di fede e speranza: noi tutti possiamo e dobbiamo credere in una vita migliore di questa, non possiamo cedere alla rassegnazione”.