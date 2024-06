Un uomo è stato picchiato a Napoli per non aver pagato il parcheggiatore abusivo. L'episodio è avvenuto in zona Marechiaro.

Si trova ricoverato con un trauma cranico l’uomo che a Napoli si è rifiutato di pagare 50 euro a un parcheggiatore abusivo, così quest’ultimo lo ha massacrato di botte davanti alla moglie e ai figli. L’episodio è avvenuto in zona Marechiaro.

Aggressione a Napoli

Un uomo è stato massacrato di botte nel Napoletano, precisamente in zona Marechiaro. Infatti, dopo aver parcheggiato l’auto si è visto chiedere la somma impressionante di 50 euro da un parcheggiatore abusivo.

Il costo in realtà era di 5 euro ma nel giro di poche ore è salito e così l’uomo si è rifiutato ma è stato aggredito con violenza inaudita davanti ai figli. Anche la moglie è stata colpita dal parcheggiatore abusivo ma la peggio è andata al protagonista della vicenda, il quale si trova in ospedale con un trauma cranico e un dito rotto.

Ecco come una serata con la famiglia originaria di Caserta e arrivata a Marechiaro per una cena, si è trasformata in un incubo.

La denuncia dell’aggressione di Napoli da parte della politica

A denunciare il fatto è stato il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, il quale ha raccolto la testimonianza dell’uomo, che al momento si trova all’ospedale di Aversa e qui dovrà subire un intervento delicato.

Come spiegato dal deputato, alla richiesta di aumento del costo della sosta abusiva, la moglie dell’uomo ha ribattuto così il parcheggiatore l’ha aggredita e suo marito è intervenuto per difenderla. Ecco unque che è stato picchiato selvaggiamente, anche quando era a terra, davanti ai suoi tre figli.

Fra l’altro, forse per paura di ritorsioni, nessuno è intervenuto in loro soccorso nonostante le urla.

“Si tratta dell’ennesimo episodio criminale che poteva trasformarsi in tragedia. Ci adopereremo perché questo delinquente vada in galera. Ad oggi il Governo non ha accettato la nostra proposta di introdurre il reato penale per gli abusivi della sosta. I cittadini invece appoggiano la nostra battaglia e dobbiamo vincerla” ha commentato Borrelli.