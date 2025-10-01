Un violento nubifragio ha colpito nelle ultime ore la città di Agrigento e i comuni limitrofi, causando disagi e allagamenti diffusi. Le intense piogge hanno sommerso strade e auto, costringendo le autorità a disporre la chiusura delle scuole e interrompere parte della viabilità urbana. Numerosi residenti si trovano intrappolati nelle proprie abitazioni, mentre il fiume di acqua e fango continua a minacciare quartieri e infrastrutture.

Agrigento sott’acqua: il litorale di San Leone travolto dal nubifragio

Un intenso nubifragio ha colpito nelle ultime ore l’Agrigentino, causando gravi allagamenti soprattutto nella zona balneare di San Leone. Il viale delle Dune e il lungomare Falcone e Borsellino sono stati rapidamente sommersi dall’acqua, trasformando le strade in veri e propri fiumi.

I residenti hanno raccontato di ritrovarsi intrappolati nelle abitazioni e di dover affrontare auto quasi completamente sommerse, mentre il fango trascinato dalla pioggia ha reso impraticabili marciapiedi e carreggiate. Le chiamate ai vigili del fuoco sono state numerose, ma i soccorsi hanno incontrato difficoltà a intervenire immediatamente a causa della vastità dell’emergenza.

Le autorità locali avevano diffuso un’allerta gialla nella tarda mattinata, ma la violenza del temporale ha superato ogni previsione, costringendo il sindaco di Sciacca a firmare un’ordinanza urgente di chiusura delle scuole per motivi di sicurezza. La Protezione Civile Regionale ha raccomandato di limitare gli spostamenti e di prestare massima attenzione, mentre le famiglie della zona hanno dovuto fronteggiare una nuova emergenza idrogeologica in un contesto ormai noto per la vulnerabilità ai nubifragi.

Nubifragio Agrigento, scuole chiuse e auto sommerse: dispersa una donna

Parallelamente, a Favara una donna è risultata dispersa dopo essere stata travolta dall’acqua subito dopo essere scesa dalla propria auto. Le operazioni di ricerca sono state immediatamente avviate dalle forze dell’ordine, con l’ausilio di vigili del fuoco e sommozzatori, che stanno concentrando le ricerche in un convogliatore d’acqua della zona, dove si ritiene possa essere stata trascinata.

Le immagini delle strade trasformate in torrenti hanno documentato la gravità della situazione, con residenti e automobilisti costretti a fronteggiare una pioggia torrenziale e improvvisa.