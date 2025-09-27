Maltempo senza tregua, ecco cosa aspettarsi in quest’ultimo weekend di settembre, dove è stata diramata una nuova allerta meteo.

Meteo, le previsioni del weekend del 27 e 28 settembre 2025

Dopo una settimana caratterizzata da piogge e temporali, specialmente al Nord, anche questo weekend sarà caratterizzato da tempo instabile, soprattutto nel corso della giornata di sabato.

Ma vediamo insieme le previsioni meteo per il weekend del 27 e 28 settembre 2025. Oggi, sabato 27, avremo cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni centrali tirreniche e sul medio adriatico, mentre al Nord, in Puglia, in Calabria e in Sicilia, si farà sentire il maltempo, con forti piogge. Da sottolineare anche un drastico calo delle temperature. Domani invece, domenica 28 settembre, avremo tempo instabile al Sud, con cieli nuvolosi e ampie schiarite al Centro-Nord.

Previsioni week-end 27 e 28 settembre con nuova allerta meteo: le regioni a rischio

Per la giornata di oggi, sabato 27 settembre 2025, la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo arancione in Lombardia per rischio idrogeologico, sul settore del Lario e delle Prealpi occidentali. Allerta gialla invece su Sicilia, Calabria, Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche per rischio idraulico. Si invita quindi i residenti in queste zone di prestare attenzione.