Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 27 e 28 settembre 2025, segno per segno.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 27 e 28 settembre 2025 sono Leone, Sagittario e Pesci, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Bilancia e Capricorno.

Ecco l’oroscopo del weekend del 27 e 28 settembre 2025, segno per segno:

Ariete: fine settimana all’insegna della famiglia, avete bisogno di trascorrere più tempo assieme ai vostri cari, soprattutto se, in questo ultimo periodo, li avete trascurati. Domenica occhio a un pò di nervosismo di troppo la sera.

Toro: weekend di riflessioni profonde, è tempo di prendervi le vostre responsabilità e chiarire i malintesi con le persone che vi vogliono bene. Basta silenzi, basta nascondervi.

Gemelli: fine settimana così così, stanchezza e nervosismo saranno infatti protagonisti di questi due giorni. Possibili malintesi con il partner, cercate di non fargli pesare qualsiasi cosa.

Cancro: saranno due giorni importanti per il vostro futuro, due giorni dove capire quali sono le vostre reali priorità e cosa volete davvero dalla vita. E’ tempo di scavare a fondo dentro di voi.

Leone: fine settimana molto fortunato, tutto andrà secondo i vostri piani e, per alcuni, andrà anche meglio! In amore le coppie vivranno un weekend davvero magico!

Vergine: sabato sarà una giornata sottotono, la stanchezza della settimana si farà sentire e tutto ciò di cui avrete bisogno è di riposarvi. Domenica invece sarà una giornata all’insegna del divertimento.

Bilancia: le stelle non sono dalle vostra parte questo fine settimana, che potrebbe rivelarsi carico di imprevisti e contrattempi. Cercate di affrontare tutto con lo spirito migliore.

Scorpione: fine settimana tranquillo, avete diversi progetti in testa e questi due giorni saranno importanti per iniziare a mettere le basi per realizzarli. Cercate però di riposarvi un pò.

Sagittario: che bel fine settimana! Passione e romanticismo saranno i protagonisti di questi due giorni che ricorderete davvero a lungo!

Capricorno: due giorni così così, vi sentite giù di morale in quanto vi sembrerà che nulla vada come avete desiderato ma, tranquilli, le cose presto miglioreranno.

Acquario: divertimento e relax saranno le parole chiave di questo fine settimana. E’ tempo di godervi le ultime giornate di sole, magari un bel picnic con gli amici di sempre.