Scopriamo insieme l’oroscopo di settembre 2025, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati di settembre 2025 sono Gemelli, Bilancia e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Pesci.

Scopriamo insieme l’oroscopo di settembre 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: sarà un mese all’insegna dell’instabilità, sotto tutti i punti di vista. Si alterneranno infatti giornate super positive ad altre dove vi sembrerà che tutto remi contro di voi. Il consiglio è cercare di trovare il bello anche nei momenti no.

Toro: sarà un mese positivo soprattutto in ambito lavorativo, per alcuni di voi infatti le stelle porteranno tanta fortuna, possibili promozioni, aumenti o anche una nuova intrigante collaborazione. In amore alti e bassi. Cercate di godervi le piccole gioie della vita.

Gemelli: sarà un mese di grandi cambiamenti, starà a voi far in modo che siano positivi. Ricordate sempre che, dalle cose negative in realtà si possono ricavare non solo grandi insegnamenti, ma si possono anche creare le basi per qualcosa di inaspettato e super positivo.

Cancro: mese fondamentale per prendervi cura di voi stessi, dopo un estate dove avete fatto mille cose, è ora di pensare sia al vostro benessere interiore sia a quello esteriore. Se state pensando di iniziare un corso in palestra, un nuovo sport eccetera beh, è la scelta migliore che potete fare.

Leone: sarà un mese così così, sul lavoro infatti ci saranno diversi imprevisti e alcuni di voi sentiranno il bisogno di cambiare aria. Sarà quindi un mese fondamentale per capire cosa volete davvero dalla vita e se la vita che state vivendo vi soddisfa davvero.

Vergine: mese nel complesso positivo, anche se non mancheranno i momenti no. Un mese importante per la vostra salute, se state rimandando una visita da tempo beh, è ora di farla. E’ tempo anche di cominciare a dire addio alle cattive abitudine e vivere una vite più salutare.

Bilancia: settembre 2025 sarà il mese della rinascita per molti di voi. Nuova avventure, nuove esperienze di vita e, per i single, un mese super fortunato. La persona giusta potrebbe entrare presto nella vostra vita!

Scorpione: mese di nuove opportunità lavorative per molti di voi, soprattutto all’estero. Alcuni penseranno anche di trasferirsi lontano dall’Italia, all’inizio può fare paura ma non è detto che non si riveli la scelta migliore della vostra vita.

Sagittario: un mese tranquillo, all’insegna della quotidianità che, alla fine, è quello di cui avete bisogno dopo la stagione estiva. Questo sarà un mese importante anche per le relazioni, alcuni di voi si troveranno di fronte a delle scelte davvero importanti.

Capricorno: settembre sarà un mese super! Farete tante cose e, soprattutto, avrete tata voglia di vivere e di fare esperienze diverse. Un mese che, per alcuni di voi, sarà ancora più speciale, proposta di matrimonio in arrivo?

Acquario: un mese un pò sottotono, riprendere dopo le vacanze è sempre difficile e, quest’anno, lo sarà ancora di più. Il consiglio è cercare di sfruttare tutto il tempo libero che avete per fare attività nuove e stimolanti, in modo da ritrovare il buonumore.