Un nubifragio a Benevento ha causato non pochi problemi per la consueta festa della Madonna delle Grazie spazzando via bancarelle e luminarie.

Il maltempo ha colpito Benevento ed alcune zone vicine causando non pochi danni. Una folata di vento ha praticamente spazzato via le bancarelle e luminarie in via Posillipo e via Torre delle Catene messe in piedi per la festa della Madonna delle Grazie. Il nubifragio ha causato problemi anche a Torrecuso, dove un albero ha colpito una macchina.

Nubifragio a Benevento e Torrecuso

Il maltempo non ha lasciato scampo in diverse zone del Sannio, dove si sono registrati numerosi danni. A Benevento il forte vento ha spazzato via alcune delle bancarelle e luminarie site in via Posillipo e via Torre delle Catene per la consueta festa della Madonna delle Grazie, causando non pochi problemi anche alle persone presenti sul posto. Vista la situazione, i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della città a causa del nubifragio.

Anche gli abitanti di Torrecuso hanno dovuto fare i conti con il maltempo, dove una macchina è stata colpita da un’albero che è caduto a causa del forte vento. Fortunatamente coloro all’interno della vettura non hanno subito danni gravi. Il nubifragio di vento e acqua è andato avanti per più di trenta minuti e solo con il passare delle ore la situazione è migliorata.

Al momento il peggio sembra passato e, oltre a fare i conti con i danni, si sta facendo il possibile per ripristinare quanto distrutto.