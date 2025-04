Un’iniziativa per la consapevolezza dei consumatori

In un contesto di crescente tensione commerciale tra Stati Uniti e Europa, nasce Trump Tax, un’applicazione sviluppata dal gruppo Alleanza Verdi Sinistra. Questa innovativa piattaforma consente agli utenti di scansionare il codice a barre dei prodotti per verificarne la provenienza. L’obiettivo è chiaro: incentivare i consumatori a scegliere prodotti italiani ed europei, piuttosto che quelli statunitensi, in un momento in cui i dazi americani mettono a rischio le nostre produzioni.

Presentazione dell’app in un flash mob

La presentazione ufficiale di Trump Tax è avvenuta attraverso un flash mob davanti alla Camera, organizzato dai leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Durante l’evento, Bonelli ha sottolineato l’importanza di fornire ai cittadini uno strumento che favorisca una maggiore consapevolezza nelle scelte di acquisto. “Non vogliamo imporre un boicottaggio, ma dare la possibilità di scegliere in modo informato”, ha dichiarato. Questo approccio mira a sensibilizzare i consumatori sulla provenienza dei prodotti, permettendo loro di fare scelte più consapevoli.

La consapevolezza come arma contro i poteri forti

Fratoianni ha aggiunto che l’app è uno strumento nelle mani di tutti, utile per difendere le produzioni locali. “La consapevolezza è un’arma importante”, ha affermato, evidenziando come le persone unite possano rappresentare una forza significativa contro le decisioni dei potenti, come quelle di Donald Trump. La scelta di un prodotto locale, come un vino toscano rispetto a uno della Napa Valley, diventa così un atto di resistenza e di sostegno all’economia locale.

Accessibilità e disponibilità dell’app

Nonostante l’applicazione sia stata rifiutata da Apple, è disponibile per i dispositivi Android e può essere scaricata dal sito ufficiale trumptax.eu. Questo rende Trump Tax accessibile a un ampio pubblico, permettendo a chiunque di partecipare attivamente alla promozione delle produzioni italiane ed europee. Con un semplice gesto, i consumatori possono contribuire a un cambiamento significativo nel mercato, scegliendo consapevolmente i prodotti che acquistano.