Nuova condanna per l’infermiera killer Lucy Letby, già riconosciuta colpevole della “strage di neonati” del Countess of Chester Hospital.

Nuova condanna per l’infermiera killer, colpevole della “strage di neonati”

Nel Regno Unito arriva una nuova condanna per l’infermiera killer Lucy Letby, già riconosciuta colpevole lo scorso anno per la “strage di neonati” del Countess of Chester Hospital. La donna, addetta al reparto maternità, fece morire 7 neonati tra il 2015 e il 2016, esponendo a sovradosaggi di farmaci almeno altri 6, per motivi deliranti che in parte sono rimasti oscuri.

Nuova condanna per l’infermiera killer: avrebbe tentato di uccidere una neonata prematura

Lucy Letby sta scontando una condanna all’ergastolo insieme ad alcune delle criminali più pericolose del Regno Unito. L’infermiera è stata condannata di nuovo per il tentato omicidio di un altro neonato. Una giuria composta da sei donne e sei uomini ha dichiarato Letby colpevole di aver tentato di uccidere una neonata di tre giorni nel febbraio 2016. La condanna è stata commentata come un atto di giustizia dalla famiglia della piccola, fortunatamente sopravvissuta ma solo dopo “un lungo, tortuoso e angosciante” percorso di cure mediche.