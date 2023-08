È stata condannata all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionata l’infermiera serial killer Lucy Letby. La donna era accusata di aver ucciso sette neonati mentre svolgeva il suo lavoro e di aver tentato si assassinarne altri sei.

Regno Unito, infermiera killer di neonati condannata all’ergastolo

L’infermiera inglese ha compiuto gli omicidi e i tentati omicidi in un arco temporale compreso tra il 2015 e il 2016. All’epoca dei fatti, Letby lavorava nel reparto di maternità del Countess of Chester Hospital, nell’Inghilterra occidentale.

A condannare all’ergastolo la killer di neonati è stata la Manchester Crown Court. La sentenza, svelata in diretta televisiva, è stata letta dal giudice James Goss che ha posto l’accento su “premeditazione, calco e malizia” insiti nelle atroci azioni compiute dall’imputata. Il giudice, poi, ha sottolineato che i delitti di cui si è macchiata l’infermiera hanno avuto “un impatto immenso” su molte famiglie.

La sentenza

Al momento della lettura del verdetto, l’imputata non era presente. Ha, infatti, deciso di rimanere in cella e non recarsi in aula finendo ulteriormente al centro delle polemiche.

La condanna stabilita per Letby rappresenta una pena massima raramente inferta dal sistema giudiziario britannico. In merito al reato compiuto dall’infermiera killer, però, il giudice Goss ha sottolineato la “profonda malvagità al limite del sadismo” mostrate dalla donna che, anche quando è stata scoperta, ha continuato a negare di aver compiuto i crimini di cui è accusata. “Non ha mostrato rimoso e non ci sono circostanze attenuanti”, ha ribadito il giudice.

A porre l’accento sulla gravità del caso giudiziario che si è concluso nel Regno Unito nella giornata di lunedì 21 agosto, è stato anche il Crown Prosecution Service (CPS) che ha commentato la condanna asserendo che Letby “non sarà mai più in grado di infliggere le sofferenze” che ha causato quando svolgeva il lavoro di infermiera in un reparto di maternità.