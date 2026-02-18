Nuove tensioni tra Etiopia ed Eritrea e il rischio di un conflitto che travolge il Tigray

La regione del Tigray, nel nord dell’Etiopia, è di nuovo minacciata da violenze su larga scala. Dopo un accordo che pose fine ai combattimenti, crescono segnali di tensione tra Addis Abeba e Eritrea e si registrano nuove scaramucce interne. La dinamica aumenta il rischio di un ritorno al conflitto armato, con pesanti conseguenze per la popolazione civile.

La ricaduta della guerra sui civili

La popolazione convive con traumi irrisolti e privazioni quotidiane. Oltre un milione di persone risultano ancora sfollate e molte comunità non hanno accesso ai servizi essenziali. Le infrastrutture sanitarie restano in gran parte devastate. L’economia locale fatica a riprendersi e le opportunità di impiego sono scarse. Per molti giovani l’unica via di uscita è la fuga, anche su rotte pericolose verso il nord Africa.

Dal punto di vista normativo, il diritto internazionale umanitario impone la protezione dei civili e l’accesso umanitario. Il rischio compliance è reale: violazioni dei principi possono comportare responsabilità per le parti in conflitto e ostacolare la ripresa della regione.

Impatto sui servizi e sul tessuto sociale

Durante il conflitto la maggior parte degli ospedali è stata gravemente danneggiata e il sistema educativo è stato profondamente compromesso. Centinaia di migliaia di ragazzi restano fuori dalla scuola. Questa situazione ha generato un emergenza sociale che si ripercuote sulla salute mentale e sulle opportunità future dei giovani. Intere generazioni risultano esposte a perdite, violenze e privazioni di servizi essenziali.

Dal punto di vista normativo, il rischio compliance è reale: violazioni dei principi umanitari e dei diritti dei minori possono comportare responsabilità per gli attori coinvolti. La limitazione dell’accesso ai servizi sanitari e all’istruzione ostacola il recupero socioeconomico della regione. Le ripercussioni a lungo termine includono un aumento della vulnerabilità sociale e della povertà.

La dinamica degli scontri e gli schieramenti

Gli scontri recenti non riguardano soltanto il confronto storico tra il governo federale e il TPLF. Nuove formazioni armate e milizie locali hanno ampliato il perimetro del conflitto. Nelle aree settentrionali e occidentali si sono registrati combattimenti con impiego di artiglieria e droni.

Alcune fazioni hanno rinegoziato alleanze, rendendo il quadro militare più complesso e frammentato. Questa frammentazione complica le vie di dialogo e le possibilità di negoziato.

Il rischio compliance è reale: la molteplicità degli attori aumenta la probabilità di violazioni del diritto internazionale umanitario. Ciò comporta potenziali responsabilità legali e limita la capacità delle istituzioni internazionali di mediare. Uno sviluppo atteso è l’intensificazione degli sforzi diplomatici per ricomporre le alleanze e facilitare corridoi umanitari.

Coinvolgimento regionale e accuse reciproche

Proseguendo, l’intensificazione delle accuse reciproche ha aumentato il rischio di un allargamento del conflitto oltre il Tigray. Le parti si accusano a vicenda di occupazione di zone di confine e di sostegno a gruppi armati avversari, alimentando una spirale di sospetto e retorica belligerante.

Dal punto di vista normativo, il contenzioso solleva questioni di diritto internazionale umanitario e di responsabilità degli Stati nei confronti della protezione dei civili. Il rischio compliance è reale: una escalation potrebbe complicare la consegna di aiuti e ostacolare i corridoi umanitari, intesi come meccanismi protetti per il transito di assistenza e personale medico.

Si attende un’intensificazione degli sforzi diplomatici e delle pressioni internazionali per contenere le tensioni e ristabilire canali di dialogo funzionali alla protezione della popolazione civile.

Testimonianze e vissuti personali

Residenti e sfollati descrivono perdite personali e materiali legate alle recenti tensioni. Molti segnalano familiari scomparsi o trasferiti con la forza. Le narrazioni testimoniano l’impatto umano della crisi su progetti di vita e relazioni familiari. Le testimonianze citano episodi di violenze sessuali, rapimenti e distruzioni di beni che alimentano il timore di un nuovo escalation.

Dal punto di vista normativo, gli obblighi di protezione della popolazione civile sono chiaramente definiti dal diritto internazionale umanitario. Il rischio compliance è reale: mancati interventi efficaci espongono le autorità e le organizzazioni umanitarie a responsabilità di vario tipo. In questo contesto, le valutazioni indipendenti e le indagini sulle violazioni assumono rilievo per garantire responsabilità e riparazioni alle vittime.

Le scelte delle persone: restare o partire

Di fronte alla prospettiva di nuove violenze, le scelte individuali si polarizzano. Alcuni cercano rotte di emigrazione, anche attraverso canali irregolari verso il Mediterraneo. Altri rimangono sul posto, confidando in soluzioni politiche e in aiuti umanitari. Questa dicotomia riflette la carenza di alternative concrete e un diffuso senso di abbandono verso le istituzioni pubbliche.

Per le organizzazioni che operano sul campo, la priorità rimane proteggere i più vulnerabili e ripristinare servizi essenziali. Dal punto di vista operativo, ciò richiede coordinamento internazionale, accesso umanitario sicuro e monitoraggio delle violazioni. Le misure di assistenza devono essere accompagnate da percorsi di responsabilità legale per ridurre il rischio di nuove violazioni e sostenere la resilienza delle comunità.

Prospettive politiche e umanitarie

Osservatori internazionali e agenzie per i diritti umani hanno lanciato appelli per la de-escalation e per il pieno rispetto degli accordi di cessate il fuoco. È necessario un dialogo inclusivo che coinvolga tutte le parti interessate. Occorre inoltre la verifica indipendente delle presenze militari alle frontiere e misure concrete per garantire il ritorno in sicurezza degli sfollati alle loro comunità. Senza questi interventi la regione rischia di scivolare nuovamente in una spirale di violenza con effetti destabilizzanti sull’intero Corno d’Africa.

Dal punto di vista normativo, le azioni politiche devono essere accompagnate da percorsi di responsabilità legale per ridurre il rischio di nuove violazioni e sostenere la resilienza delle comunità. Il ruolo della comunità internazionale consiste nel sostenere il ripristino dei servizi essenziali, proteggere i civili e facilitare la riapertura dei canali di dialogo tra le parti. Il rischio compliance è reale: senza supervisione indipendente e meccanismi di rendicontazione, la situazione umanitaria potrebbe peggiorare e produrre ripercussioni geopolitiche di ampia portata.