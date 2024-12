La famiglia di Reeva Steenkamp, la modella uccisa dal compagno Oscar Pistorius nel 2013, ha espresso una forte reazione alla notizia della nuova fidanzata dell’ex atleta paralimpico.

La nuova relazione di Oscar Pistorius, ex campione paralimpico di 38 anni, ha suscitato la rabbia della sorella di Reeva Steenkamp, uccisa a San Valentino del 2013. Simone Steenkamp ha rilasciato dure dichiarazioni al Daily Mail.

“È così malato da voler trovare una sosia? Mi chiedo: dopo aver ucciso Reeva, voleva sostituirla con un’altra? Ma lei è pazza? Mi chiedo come una donna possa chiudere gli occhi la notte e andare a dormire con un uomo , consapevole che lui abbia sparato quattro proiettili alla compagna”.

Simone Steenkamp ha raccontato di provare brividi e pelle d’oca guardando le fotografie della nuova compagna di Oscar Pistorius, sottolineando come questa donna assomigli incredibilmente a sua sorella. Inoltre, la donna ha dichiarato di non avere nulla contro la nuova fidanzata di Pistorius, ma ha avvertito che dovrebbe dormire con un occhio aperto, poiché teme che lui possa ripetere quello che ha fatto a Reeva.

La madre della modella assassinata, invece, ha pronunciato parole dure, lanciando un avvertimento alla nuova fidanzata di Pistorius, Rita Greyling:

“Non capisco come lei non veda alcun campanello d’allarme in lui”.