Il Codacons ha pubblicato i dati ufficiali relativi al caro-scuola, evidenziando le spese che i genitori dovranno sostenere per il prossimo anno scolastico 2024/2025.

L’aumento dei prezzi del materiale scolastico: l’annuncio del Codacons

Secondo le prime stime del Codacons, i beni che hanno subito i maggiori aumenti di prezzo sono zaini, diari e astucci griffati. Questi prodotti vedono un incremento dei prezzi che può arrivare fino al 15% rispetto all’anno precedente.

Gli aumenti di prezzo risultano meno significativi per i prodotti scolastici non di marca e non legati a personaggi famosi o cartoni animati. In questo caso i rincari si attestano intorno al 3%.

Il costo previsto per uno zaino o un astuccio griffato

Il costo per l’acquisto di uno zaino griffato può superare i 200 euro, mentre un astuccio attrezzato può raggiungere i 60 euro. Si è nel range dei 35 euro, invece, per il prezzo di un diario. Previsti incrementi anche per i libri, avvisa il Codacons.

A confermare le cifre per quanto riguarda i libri anche l’Istat che ha registrato nell’ultimo mese aumenti medi del +4,9% sul 2023 per i testi scolastici.

Viene stimato dal Codacons che una famiglia potrebbe spendere circa 13000 euro tra quaderni, zaini, diari, prodotti di cancelleria, materiale da disegno, libri e dizionari per l’anno scolastico 2024/2025. Tuttavia, sarà possibile risparmiare anche il 40% se non si seguiranno le mode.