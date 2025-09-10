Nuovo attacco con drone alla Global Sumud Flotilla, Onu convoca vertice urgente

Un nuovo episodio di tensione colpisce la Global Sumud Flotilla, dopo che è stato segnalato un primo attacco con drone a una delle sue imbarcazioni. L’episodio ha spinto l’ONU a convocare un vertice straordinario, previsto nelle prossime ore, per discutere le implicazioni della sicurezza marittima e le possibili azioni diplomatiche.

Nuovo attacco con drone alla Global Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla ha segnalato un nuovo episodio di aggressione ai danni delle sue imbarcazioni, il secondo in appena due giorni. La nave Alma, battente bandiera britannica, sarebbe stata avvicinata da un drone mentre si trovava in un porto tunisino vicino a Sidi Bou Said, causando un incendio sul ponte superiore.

Secondo quanto riportato dalla flottiglia, il fuoco è stato spento senza conseguenze per passeggeri ed equipaggio, e il video dell’attacco è stato condiviso sui canali social della Global Sumud Flotilla. Giornalisti sul posto hanno osservato la presenza della Guardia Costiera tunisina e decine di attivisti che protestavano sulla spiaggia contro il presunto attacco. La flottiglia ha collegato l’episodio all’escalation militare di Israele contro Gaza, definendolo un tentativo di ostacolare la missione umanitaria in corso.

L’attacco arriva mentre la Global Sumud Flotilla, sostenuta da delegazioni di 44 paesi, si prepara a continuare la sua navigazione verso Gaza. La flottiglia ha sottolineato che nonostante i danni subiti, le operazioni proseguiranno.

La vicenda si inserisce nel contesto del blocco israeliano su Gaza, in vigore dal 2007, e nella guerra in corso tra Israele e Hamas. Intanto, le tensioni internazionali si accentuano: stasera è prevista una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza Onu dopo un raid israeliano in Qatar, mentre manifestazioni pro-flottiglia hanno avuto luogo anche a Roma.