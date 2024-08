Occhi verso il cielo, oggi è la notte di San Lorenzo: come vedere le stelle ...

Occhi verso il cielo, oggi è la notte di San Lorenzo: come vedere le stelle ...

Oggi, sabato 10 agosto, è il giorno per ammirare le stelle cadenti: ecco come e dove sarà possibile vederle nella notte di San Lorenzo.

Notte di San Lorenzo 2024: come vedere le stelle cadenti

Le stelle cadenti, o meglio detriti della cometa Swift Tuttle, si potranno vedere nel cielo, soprattutto nella seconda parte della notte, nella zona a Nord Est.

Gli esperti comunicano che lo strumento migliore per potere ammirare le scie luminose è l’occhio umano, dunque non servono telescopi o altri dispositivi. Per vederle basta un punto buio e che la Luna piena sia lontana.

La notte del 12 agosto, secondo le ultime indagini effettuate, è quella con maggiori probabilità di avvistamenti.

Notte di San Lorenzo 2024: dove vedere le stelle cadenti

Gli esperti raccomandano di trovare uno spazio aperto sotto un cielo abbastanza buio e lontano dall’inquinamento luminoso dei centri abitati. Se possibile, l’alternativa migliore è quella di recarsi in montagna.

Com’è nato il nome ‘Stelle di San Lorenzo’

Il nome “Stelle di San Lorenzo” è legato al martirio del Santo, commemorato il 10 agosto, che secondo la tradizione fu arso sulla graticola nel 258 d.C, condannato a morte dall’imperatore Valeriano. Secondo la leggenda, le stelle cadenti rappresentano i carboni ardenti che lo uccisero.