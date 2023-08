Notte di San Lorenzo, quali sono i luoghi migliori per osservare le stelle ca...

Dove vedere le stelle cadenti della notte di San Lorenzo 2023: i luoghi regione per regione e come prepararsi per lo spettacolo celeste.

La notte di San Lorenzo 2023 si avvicina: dove è possibile vedere le stelle cadenti e quali sono i luoghi migliori in cui recarsi in ogni regione?

Notte di San Lorenzo 2023, dove vedere le stelle cadenti: i luoghi regione per regione

Passano gli anni ma le stelle cadenti restano uno dei fenomeni celesti più attesi e affascinanti di sempre. Purtroppo, lo spettacolo che infonde stupore e meraviglia in chi lo osserva diventa sempre più raro da guardare. Una simile circostanza non riguarda una riduzione del fenomeno delle Perseidi, sciame meteorico che la Terra attraversa nel periodo estivo durante il suo viaggio intorno al Sole, ma a causa dell’inquinamento luminoso che esiste sul nostro pianeta.

Per poter guardare le stelle cadenti, quindi, è necessario prima di tutto recarsi in un luogo buio- lontano da ogni fonte luminosa – e rialzato, che permetta di avere un’ampia visione del cielo. Sulla Terra, l’80% della popolazione mondiale non vede il cielo stellato: l’Italia è uno dei Paesi in cui è meno visibile.

Anche se la notte di San Lorenzo, nota per le stelle cadenti, è il 10 agosto, la notte migliore per assistere al fenomeno nel 2023 è quella compresa tra il 12 e il 13 agosto. sarà necessario guardare verso Nord-Est, in direzione della costellazione di Perseo.

L’elenco dei luoghi

Individuata la notte migliore per osservare il fenomeno e la costellazione di Perseo, quali sono i posti migliori per vedere le stelle cadenti? Tutti i dettagli regione per regione.

Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta è una delle regioni con meno inquinamento luminoso e, di conseguenza, è perfetta per guardare le stelle. I luoghi migliori per assistere allo spettacolo celeste sono la Riserva naturale del Mont Avic e l’osservatorio astronomico di Saint Barthélemy, nella valle del Gran San Bernardo.

Piemonte

In Piemonte, è meglio recarsi al Parco nazionale del Gran Paradiso, al colle Moncenisio o al lago di Ceresole Reale. I cittadini che risiedono a Torino, invece, possono optare per il parco della Maddalena, in cima all’omonimo colle.

Lombardia

In Lombardia, il luogo migliore per le stelle cadenti è la provincia di Sondrio. A Ponte in Valtellina, si trova l’osservatorio astronomico Giuseppe Piazzi mentre, poco distante da Milano, c’è l’Abbazia del Morimondo.

Trentino-Alto Adige

La Val di Funes è perfetta per guardare le stelle cadenti in Trentino-Alto Adige. Lo stesso vale anche per Ossana, in Val di Sole: qui si può scegliere tra la località Valpiana e il Rifugio Malga del Doss.

Veneto

In Veneto, un buon luogo per osservare le stelle è l’Altopiano di Asiago ma non è da sottovalutare neppure il colle San Gallo a Soligo.

Friuli-Venezia Giulia

In Friuli-Venezia Giulia, nella parte settentrionale della Regione, si trova il Parco naturale delle Prealpi Giulie che offre un ambiente incontaminato e un’atmosfera incredibile per guardare le stelle cadenti.

Liguria

In Liguria, una zona ideale per osservare la volta celeste è la parte più interna del Parco naturale regionale di Portofino.

Emilia-Romagna

Un luogo speciale per le stelle cadenti in Emilia-Romagna è il Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, piuttosto vicino a Bologna.

Toscana

In Toscana, il luogo ideale è il Parco naturale della Maremma.

Umbria

I Monti Sibillini e la piana di Castelluccio di Norcia sono le località da prediligere in Umbria da chi vuole godersi il fenomeno che caratterizza la notte di San Lorenzo.

Marche

Nelle Marche, una località che offre una vista mozzafiato della volta celeste è ad esempio il lago di Fiastra.

Lazio

In Lazio, chi desidera osservare lo spettacolo delle stelle cadenti può andare al Parco Naturale dei Monti Lucretili o al Gianicolo, facilmente raggiungibile da Roma.

Abruzzo

Il Parco nazionale del Gran Sasso e i Monti della Laga offrono un ambiente ideale per vedere le stelle cadenti in Abruzzo.

Molise

In Molise, è da prediligere l’area appenninica del Massiccio delle Mainarde. In alternativa, ci si può recare al lago di Castel San Vincenzo, in provincia di Isernia.

Campania

In Campania, offrono una perfetta visibilità notturna il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Panorami suggestivi, poi, sono presenti anche a San Severino di Centola o Pisciotta.

Puglia

Le aree migliori per guardare le stelle in Puglia sono quelle interne del Gargano oppure Monte Sant’Angelo o Monte Pagliarone, ad Alberona.

Basilicata

Perfette per guardare il cielo sono alcune aree remote del Parco nazionale del Pollino che offrono, in Basilicata, un cielo notturno buio e senza inquinamento luminoso. Un altro ottimo luogo è anche San Severino Lucano.

Calabria

In Calabria, si trova il Parco nazionale dell’Aspromonte, inserito nel progetto Prisma, ossia la prima rete italiana per la sorveglianza sistematica di meteore e atmosfera.

Sicilia

In Sicilia, Parco della Madonie è perfetto per guardare le stelle cadenti così come l’Etna o l’entroterra delle province di Enna e Caltanissetta.

Sardegna

Infine, in Sardegna, un posto lontano dalle luci artificiali è il Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena oppure, per chi vive a Olbia, le località di Pittulongu, Porto Istana e Golfo Aranci. In provincia di Caglia, si può optare per Torre delle Stelle e concedersi un momento di romanticismo attorno al faro.