Apple continua a perdere ricavi: cosa accade nel mondo Hi Tech e come cambian...

Apple continua a perdere ricavi: cosa accade nel mondo Hi Tech e come cambian...

Continua la discesa dei ricavi di Apple. Il “cerchio magico” di Cupertino continua a risentire dei cambiamenti dell’economia globale. Dollaro forte e crisi della produzione in Cina sarebbero alla base della parabola discendente. Ma anche la partita sull’intelligenza artificiale sembra solo agli inizi.

I ricavi di Apple sono diminuiti per il terzo trimestre di fila

Gli introiti della grande mela continuano a diminuire. Per il terzo trimestre consecutivo il colosso degli iPhone e dei computer ha riportato il segno meno davanti alle vendite, registrando il più gande calo di sempre. Nel periodo aprile-giugno le vendite sono scese dell’1,4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

I prodotti che risentono del maggiore calo sono i Mac (- 7,3%) e iPad (- 20%). Più tiepida la discesa degli iPhone (- 1,4%).

Come cambia il mondo Hi tech e cosa sta succedendo

Sarebbero proprio il dollaro forte e la crisi della produzione in Cina alla base di questo calo. Tanto è vero che i profitti sono aumentati del 2,2% rispetto al 2022, per effetto del maggiore costo delle esportazioni a causa di una moneta americana troppo forte e meno competitiva.

I servizi riescono a tamponare le perdite. Apple TV, Apple Music e i contenuti a pagamento disponibili sull’App Store sono in crescita, a conferma di come costumi e consumi del pubblico stiano cambiando rapidamente, con l’interesse per l’intelligenza artificiale in netta crescita da parte delle aziende hi tech concorrenti alla big apple.