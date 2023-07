Putin chiude le sbarre al melafonino.Arriva il divieto di utilizzo per i funzionari del governo russo di qualsiasi device Apple, in particolare i telefoni cellulari. All’origine della decisione la preoccupazione del presidente del Cremlino riguardo possibili operazioni di spionaggio da parte della società statunitense.

Il decreto del 2022

Riferendo la notizia, il Financial Times evidenzia la capillare attenzione del presidente russo nei confronti della questione. Poche settimane dopo la decisione di invadere l’Ucraina nel febbraio 2022, Putin aveva firmato un decreto chiedendo a tutte le realtà coinvolte nello scambio di informazioni chiave in ambito bellico e di intelligence di switchare da piattaforme estere a software russi entro il 2025. Se non va dimenticato che nel 2013 l’allora presidente russo Dmitry Medvedev ricevette in regalo un iPhone 4 da Steve Jobs, non stupisce tuttavia che in poco più di un decennio i rapporti tra Washington e Mosca siano evidentemente peggiorati (non senza l’aggravante dell’invasione russa dell’Ucraina).

Apple non si dispera

D’altra parte, l’azienda statunitense rientra tra le società che hanno deciso di sua sponte di abbandonare il mercato russo in segno di protesta contro l’operazione bellica di Putin in Ucraina: StartupItalia ha monitorato a lungo la fuga da parte del settore tech americano, che ha finito per isolare la popolazione russa rendendole inaccessibili numerosi servizi digitali.