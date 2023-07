La transizione di genere in Russia sarà vietata per legge: con votazione unanime i 386 deputati russi della Duma si sono espressi in favore della proposta di legge che vieta di cambiare sesso

La crociata del Cremlino affonda il colpo. La transizione di genere in Russia sarà vietata per legge. Con una votazione unanime i 386 deputati russi della Duma (Camera bassa del Parlamento) si sono espressi in favore della proposta di legge che vieta di cambiare sesso. La proposta manca ancora dell’approvazione del Consiglio federale (Camera Alta) e della firma del presidente russo, ma dovrebbe trattarsi di pure formalità.

Le modifiche alle varie versioni del testo

Durante la seconda delle tre letture, si sono aggiunte delle modifiche che inaspriscono la prima bozza del testo, approvata a giugno, che prevedeva il divieto di mutare il genere sia con intervento medico che con registrazione civile. Il nuovo testo modifica anche il codice della famiglia: il cambiamento di genere rientrerà tra i validi motivi per richiedere l’annullamento del matrimonio e coloro «che hanno cambiato sesso» saranno scritti sulla lista nera di persone impossibilitate a diventare genitori affidatari o adottivi.

Il sostegno al mondo transgender

Non tarda a suonare l’allarme della comunità transgender del Paese, nel mirino del Cremlino da mesi pur trovando la comprensione nella comunità medica. Il direttore esecutivo dell’Associazione psichiatrica indipendente russa Lyubov Vinogradova in un’intervista all’Associated Press definisce «misantropo» tale disegno di legge. «(La transizione di genere, ndr) non dovrebbe essere vietate del tutto, perché ci sono persone per le quali è l’unico modo per esistere normalmente e trovare pace con se stesse» conclude Vinogradova.