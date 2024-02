Home > Video > OFF CAMERA con Giulia Sara Salemi OFF CAMERA con Giulia Sara Salemi

"Il mio obiettivo nella vita è l'autenticità. Ho come obiettivo il potere personale, a livello di scelte e non essere mai condizionata dagli altri. Forse perché nella mia infanzia ho vissuto questa cosa del dover sempre fare la cosa giusta", abbiamo incontrato e intervistato la tiktoker e creator Giulia Sara Salemi, super seguita sul web. Scopriamo con lei i suoi studi universitari, il momento in cui ha capito che stava diventando famosa, il programma televisivo "Miracle Tunes", il mondo dei social e tanto altro ancora.