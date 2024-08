Dove e quando vedere Tamberi alle Olimpiadi del salto in alto: data e orario

Dove e quando vedere Tamberi alle Olimpiadi del salto in alto: data e orario

Dove vedere Tamberi alle prese con le Olimpiadi del salto in alto: tutte le informazioni

È il nostro Gianmarco Tamberi il detentore dell’ultimo oro nei giochi olimpici del salto in alto. Il campione italiano ha rischiato di dare forfait a causa di un probabile calcolo renale che lo ha colpito improvvisamente nei giorni precedenti. Fortunatamente, il tutto è passato e Tamberi può rappresentare l’Italia nella manifestazione olimpica. Scopriamo quando e dove poter seguire le Olimpiadi del salto in alto in TV e streaming.

Olimpiadi, salto in alto: quando vedere Tamberi?

Gianmarco Tamberi, in caso di qualificazione, che sta disputando nel gruppo A insieme a Barshim e al coreano Woo, dovrà competere per la finale sabato 10 agosto alle 19:10 allo Stade de France.

Olimpiadi, salto in alto: dove vedere Tamberi?

Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta TV sui canali Rai, Eurosport e Sky. Mentre, se preferite lo streaming, è possibile seguire il tutto su: Rai Play, Discovery+, Sky Go, Now, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.