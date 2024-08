Domenica la South Arena di Parigi si è colorata di azzurro, coronando un sogno che sembrava fin troppo lontano.

Oro nel volley femminile: chi ha abbracciato per primo Velasco?

La schiacciata degli Stati Uniti finisce fuori, decretando la vittoria storica dell’Italvolley, che conquista la medaglia d’oro e porta il bottino azzurro a 40 medaglie, eguagliando il record di Tokyo, ma con un numero maggiore di ori. Tra i primi a festeggiare c’è proprio Julio Velasco.

Il trionfo dell’Italia

Nel trionfo collettivo, Velasco ha un solo pensiero, trovare Lorenzo Bernardi. “Mister Secolo”, simbolo della leggendaria “Generazione di Fenomeni” degli anni ‘90, è accanto a lui in quell’occasione. Entrambi hanno vissuto la delusione di Atlanta nel 1996, una ferita sportiva profonda. Ora, però, è il momento di chiudere definitivamente quel capitolo. Velasco e Bernardi si cercano tra la folla in delirio. Con un abbraccio liberatorio, celebrano finalmente il trionfo olimpico.

Una vita per la pallavolo

Julio Velasco, classe ’52, si è sempre mostrato come un uomo di grande esperienza e consapevolezza, che conosce bene fugacità del successo e l’importanza di non lasciarsi dominare da essa. Tuttavia, quando la vittoria è ormai certa, anche lui, come il resto della squadra, cede all’emozione. Non è un atto ragionato, ma un impulso istintivo, un’esplosione di pura gioia. Quell’abbraccio non è passato inosservato, soprattutto sui social dove si sono susseguiti messaggi di esultanza. “Bernardi che prende in braccio Velasco in lacrime, loro che questa medaglia l’hanno sognata per quasi trent’anni, che questa medaglia l’hanno sfiorata ma mai ottenuta, questa è una delle immagini più belle di questa olimpiade” si legge in un post su X.