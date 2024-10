Il tragico evento a Costa Volpino

La comunità di Costa Volpino, un piccolo comune in provincia di Bergamo, è stata scossa da un tragico evento che ha portato alla morte di Sara Centelleghe, una giovane di soli 19 anni. La vittima è stata trovata nella sua abitazione, colpita da undici forbiciate, un atto di violenza che ha lasciato tutti senza parole. La notizia ha suscitato un’ondata di shock e tristezza tra i residenti, che non riescono a comprendere come un simile crimine possa accadere in un luogo così tranquillo.

Il sospettato e le indagini

Il principale sospettato dell’omicidio è Jashan Deep Bashan, un giovane di origine indiana, amico e vicino di casa della vittima. Arrestato con l’accusa di omicidio volontario, Bashan si trova attualmente in carcere a Bergamo. Durante gli interrogatori, ha confessato il suo coinvolgimento nel delitto, ma il movente rimane ancora un mistero. Il suo avvocato, Fausto Micheli, ha dichiarato che il giovane non riesce a spiegare le motivazioni dietro il suo gesto, nonostante le ripetute domande del pubblico ministero Giampiero Golluccio.

Le dichiarazioni del sospettato

Secondo quanto riportato, Bashan ha affermato di aver trovato la porta di casa di Sara aperta e di essere entrato. La giovane, apparentemente addormentata, si sarebbe svegliata al suo ingresso. Durante l’interrogatorio, il sospettato ha anche negato che il movente fosse di natura sessuale, affermando di aver consumato alcol prima dell’evento. Le parole del giovane, tuttavia, non hanno chiarito il mistero che circonda la morte di Sara, lasciando aperte molte domande. L’avvocato ha anche menzionato di aver contattato il cappellano del carcere per fornire supporto morale a Bashan, evidenziando la complessità della situazione.

La reazione della comunità

I genitori di Jashan Bashan sono stati descritti come affranti e vicini alla famiglia di Sara, un gesto che sottolinea la tragedia che ha colpito entrambe le famiglie. La comunità di Costa Volpino è in lutto, e molti si chiedono come sia possibile che un atto così violento possa aver avuto luogo tra persone che si conoscevano. Le indagini continuano, e gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato a questo tragico epilogo. La speranza è che la verità emerga presto, portando un po’ di chiarezza in una situazione così complessa e dolorosa.