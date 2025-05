La terza udienza al tribunale del Riesame di Bologna

Si è svolta ieri la terza udienza al tribunale del Riesame di Bologna riguardante Louis Dassilva, un 35enne di origine senegalese, indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini. L’udienza, che ha avuto una durata brevissima, ha visto i legali di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, presentare un appello contro l’ordinanza del Gip del tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, che lo scorso 14 aprile aveva respinto la richiesta di scarcerazione.

Le argomentazioni dei difensori

Durante l’udienza, le parti hanno deciso di rimettersi ai documenti già presentati al collegio, il quale si è riservato di prendere una decisione in merito. Louis Dassilva era presente in aula, un aspetto che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. La questione della custodia cautelare è stata già affrontata in precedenza dal Riesame bolognese, che ha esaminato la situazione dell’indagato in due occasioni: dopo il primo arresto avvenuto lo scorso luglio e nuovamente ad aprile, in seguito al rinvio della Cassazione.

Le indagini della Procura di Rimini

Nel frattempo, la Procura di Rimini ha concluso le indagini sul caso, un passaggio cruciale che potrebbe influenzare le decisioni future del tribunale. La custodia in carcere di Dassilva è stata confermata in entrambe le precedenti occasioni, evidenziando la gravità delle accuse a suo carico. L’omicidio di Pierina Paganelli ha suscitato un forte interesse mediatico e una crescente preoccupazione nella comunità locale, rendendo questo caso uno dei più seguiti della recente cronaca giudiziaria.