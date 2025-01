L’uomo di 60 anni è stato trovato morto in una pozza di sangue nella sua abitazione a Santo Spirito, un quartiere a nord di Bari, l’8 gennaio, vittima di un omicidio. Nella serata di ieri, i carabinieri hanno eseguito a Bitritto il fermo di indiziato di delitto nei confronti del 42enne barese Antonio Rizzi.

Omicidio di Franco Dogna a Santo Spirito, arrestato un 42enne

A trovare il corpo di Dogna è stata sua sorella, che, preoccupata per non aver più sue notizie, insieme al marito è andata a cercarlo. All’interno dell’appartamento, ha trovato il fratello disteso a terra in una pozza di sangue. Il medico legale che ha eseguito l’autopsia ha confermato che Dogna è stato colpito da oltre 85 coltellate.

In casa non c’erano segni di effrazione, il che ha fatto supporre che la vittima avesse aperto la porta al suo aggressore. Il disordine rinvenuto nell’abitazione ha fatto ipotizzare una colluttazione. Grazie all’analisi dei primi video acquisiti, i carabinieri hanno potuto determinare l’orario di ingresso e uscita del presunto assassino nell’appartamento, nonché la sua fuga a bordo di un’auto parcheggiata in una strada poco distante.

Le indagini hanno rivelato che, qualche giorno prima, la vittima aveva scambiato dei messaggi con il suo assassino. Analizzando queste tracce, gli investigatori hanno scoperto una conoscenza tra Dogna e l’uomo, che risaliva a oltre dieci anni e che non era conosciuta da familiari e amici. La lite, secondo gli inquirenti, sarebbe scoppiata a causa di incomprensioni legate all’uso di sostanze stupefacenti.

La confessione dell’omicidio

Antonio Rizzi, un operaio di 42 anni con precedenti penali, arrestato ieri sera con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà nei confronti di Francesco Dogna, avrebbe confessato di aver ucciso il 63enne, che viveva da solo nella sua abitazione nel quartiere Santo Spirito di Bari.

Nel decreto di fermo, si legge che il movente dell’omicidio possa essere legato al desiderio di Rizzi di ottenere denaro da Dogna, a causa delle difficoltà finanziarie che stava attraversando.