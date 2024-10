Il drammatico omicidio di Sara Centelleghe

La tragica morte di Sara Centelleghe, una giovane di 19 anni, ha scosso profondamente la comunità di Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Sara è stata brutalmente uccisa nella sua abitazione, colpita da circa trenta coltellate. Inizialmente, si era parlato di una decina di colpi, ma la verità è emersa con il proseguire delle indagini. Il pubblico ministero Giampiero Golluccio sta valutando l’aggravante della crudeltà, un aspetto che evidenzia la gravità del crimine.

Il sospettato e le indagini in corso

Il principale sospettato, Jashandeep Badhan, un ragazzo di 19 anni di origine indiana, è stato arrestato e sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari. La sua presenza nella stessa area della vittima e le ferite alla mano destra, che si sarebbe procurato durante l’aggressione, hanno destato sospetti nei carabinieri. Badhan avrebbe dovuto incontrare un’amica di Sara la notte dell’omicidio, ma i due non si sarebbero mai incrociati. Questo elemento solleva interrogativi sulla dinamica dell’evento e sul possibile movente.

Un appello contro la violenza di genere

Il padre di Sara, Vittorio Centelleghe, ha lanciato un accorato appello in televisione, esprimendo la sua angoscia e la necessità di un cambiamento culturale. “Bisogna fare qualcosa, è ora di finirla”, ha dichiarato, sottolineando che la violenza contro le donne è un problema che deve essere affrontato fin dalla giovane età. La sua testimonianza mette in luce una questione sociale di grande rilevanza: la necessità di educare le nuove generazioni al rispetto e alla dignità delle donne. La morte di Sara non deve essere solo un caso isolato, ma un campanello d’allarme per la società.