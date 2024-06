Gianluca e Daniela Causo, genitori di Michelle, uccisa un anno fa a Primavalle e gettata in un carrello della spesa accanto ai secchioni dell’immondizia, nei giorni scorsi hanno dichiarato all’Adnkronos, che l’assassino della figlia utilizzerebbe i social in carcere per contattare le amiche della ragazza.

La denuncia dei genitori di Michelle Causo

L’assassino di Michelle Causo, in carcere starebbe svolgendo un corso di informatica, nonostante l’accusa per aver tentato di estorcere soldi alle ragazze, minacciandole con foto ritoccate ad arte, ma i genitori della ragazza uccisa fanno emergere una notizia allarmante:

“Dalla stessa struttura minorile di Treviso, che nulla ha a che fare con l’istituto penitenziario dove era stato recluso in un primo momento a Roma, a quanto ci risulta starebbe creando profili Instagram sempre nuovi con i quali visualizzare di volta in volta quelli delle amiche di Michelle”.

Le parole del Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari

Andrea Ostellari, Sottosegretario alla Giustizia con delega ai minori, confida che si facciano accertamenti sul presunto accesso ai social del giovane cingalese, reo confesso dell’omicidio di Michelle Causo.

Il Sottosegretario leghista avrebbe confermato, sempre all’Adnkronos, che al momento non c’è stato nessun riscontro concreto dei fatti presentati dai genitori della giovane ragazza uccisa:

“Se confermati, rappresenterebbero un grave insulto alla memoria della giovane deceduta, ai suoi familiari e a tutto il sistema dell’esecuzione penale”.

Stando alle prime informazioni ricevute dal direttore dell’istituto trevigiano, l’imputato starebbe svolgendo un corso di informatica utilizzando un computer privo di connessione a internet. A tal proposito, Ostellari conclude: