C’è una svolta nell’omicidio di Pierina Paganelli, la settantottenne trovata morta a Rimini il 4 ottobre scorso. Gli inquirenti hanno notificato un avviso di garanzia a Louis Dassilva, un trentacinquenne senegalese vicino di casa della vittima.

L’indagine si concentra su Dassilva

Louis Dassilva e sua moglie, Valeria Bartolucci, sono stati convocati in Questura questo pomeriggio. La posizione di Dassilva si è aggravata dopo otto mesi di indagini. Il sostituto procuratore Daniele Paci ha comunicato al senegalese che è ufficialmente indagato per l’omicidio. Questo passo permette ora di procedere a ulteriori accertamenti, come la comparazione del DNA. Le indagini hanno rivelato che Louis Dassilva aveva una relazione con Manuela Bianchi, nuora della vittima. Anche Valeria Bartolucci è stata interrogata riguardo a dichiarazioni fatte nei mesi precedenti. Questi intrecci personali hanno reso l’indagine particolarmente complessa.

Reazioni delle parti coinvolte

Davide Barzan, consulente legale che difende Manuela Bianchi e suo fratello Loris, ha dichiarato che l’indagine serve anche a tutela della persona indagata. Monica Lunedei, avvocata dei figli di Pierina Paganelli, ha commentato che l’approccio della Procura è stato coerente e attende di consultare il fascicolo prima di esprimere ulteriori giudizi.

La dinamica del delitto

Secondo quanto emerso, Valeria Bartolucci ha sempre dichiarato di essere stata a letto la sera del delitto, mentre Louis Dassilva era sul divano. Tuttavia, gli investigatori ritengono che Valeria non fosse con il marito al momento dell’omicidio. Il delitto, avvenuto il 3 ottobre alle 22:15, è stato un atto violento che ha visto Pierina Paganelli colpita con 29 coltellate.

La separazione dei difensori

All’inizio, le persone sospettate – Manuela Bianchi, suo fratello Loris, Valeria Bartolucci e Louis Dassilva – avevano deciso di difendersi insieme. Tuttavia, la situazione è cambiata quando è emersa la relazione tra Manuela e Louis, confermata dalle indagini che hanno recuperato i messaggi scambiati tra i due.