Il 4 dicembre, alle prime luci dell’alba nel cuore di Manhattan, un tragico omicidio ha scosso New York. Brian Thompson, 50enne CEO di UnitedHealthcare, è stato ucciso con un colpo al petto mentre si stava dirigendo verso l’hotel Hilton, dove avrebbe dovuto partecipare a una conferenza della sua azienda. Le forze dell’ordine sono ora sulle tracce dell’assassino.

La polizia diffonde l’immagine del presunto killer di Thompson

La polizia ha diffuso due immagini del presunto assassino di Brian Thompson, con il volto visibile. Nelle foto, l’uomo indossa una giacca verde con cappuccio, uno zaino e una maschera nera attorno al collo.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza, ormai virali sui social, si stanno rivelando fondamentali per le indagini. In esse si vede un killer che, con estrema freddezza, non perde la lucidità nemmeno quando la pistola si inceppa, sparando ripetutamente alle spalle della vittima.

Per incentivare la collaborazione dei cittadini, la polizia ha offerto una ricompensa di 10.000 dollari a chiunque fornisca informazioni utili al caso.

Omicidio Thompson e le parole sui proiettili

Secondo l’ABC, sul marciapiede di fronte all’Hotel Hilton sulla Sixth Avenue, vicino al corpo di Thompson, sono stati trovati tre bossoli calibro 9 mm, sui quali sarebbero incise le parole “Delay”, “Depose” e “Defend”, tradotte come “Nega”, “Deponi” e “Difendi”.

Nel frattempo, sui social americani circolano numerose teorie, molte delle quali fanno riferimento a un libro pubblicato nel 2010 dal professor Jay M. Feinman, esperto di diritto assicurativo. Il libro è intitolato “Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don’t Pay Claims and What You Can Do About It”.

Infine, gli agenti di polizia che indagano sull’omicidio del CEO di UnitedHealthcare, avrebbero recuperato una bottiglia e un cellulare, entrambi appartenenti al killer, che potrebbero rivelarsi cruciali per identificarlo.

Omicidio Thompson e la perquisizione di un ostello

Secondo le indagini, il presunto killer avrebbe recentemente soggiornato in un ostello di Harlem, situato tra la 103esima strada e Amsterdam Avenue. Fonti della polizia riferiscono che l’uomo avrebbe condiviso una stanza al New York International Hostel con due sconosciuti e che lì sarebbe stato fotografato a volto scoperto.

L’individuo nelle immagini avrebbe lasciato l’ostello mercoledì mattina, il giorno dell’omicidio. La polizia, in queste ore, sta esaminando le immagini confrontandole con i nomi di potenziali sospetti.