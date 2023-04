OnlyFans, Michelle Comi costretta a cancellare un video bollente: "Era minorenne"

Considerata una delle modelle più famose di OnlyFans, Michelle Comi si è vista costretta a cancellare un contenuto bollente. Il motivo? L’altro protagonista era un ragazzo minorenne.

In teoria, OnlyFans è una piattaforma riservata ai maggiorenni, ma ciò che è accaduto a Michelle Comi è la prova che anche quanti hanno meno di 18 anni possono facilmente aggirare l’ostacolo. La modella, con un video postato su TikTok, ha raccontato di aver dovuto cancellare un filmato bollente perché l’altro protagonista era minorenne.

Michelle ha raccontato che ha dato la possibilità ad uno dei suoi fan di girare un contenuto hard con lei. Ha fatto una selezione e ha prodotto il video. Soltanto dopo, però, si è accorta che il ragazzo in questione era minorenne. La Comi ha dichiarato:

“Dovevo scegliere tra i miei abbonati un ragazzo con cui registrare il video. Dopo varie selezioni ho scelto e l’ho incontrato. È andato tutto bene, abbiamo girato il video, ma non gli avevo ancora fatto firmare le carte dei documenti. È saltato il suo anno di nascita. Per ovvi motivi, il video non può essere distribuito. Anzi, non dovrebbe proprio esistere”.