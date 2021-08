OnlyFans: sospeso il cambiamento di politica, nessun divieto per i contenuti espliciti

OnlyFans ha sospeso il cambiamento di politica atteso per il prossimo 1° ottobre e ha revocato ogni divieto per i contenuti sessualmente espliciti.

Il sito OnlyFans, noto in particolare per i suoi contenuti porno a pagamento, ha deciso di non vietare più la diffusione di contenuti sessualmente espliciti a partire dal 1° ottobre 2021, come invece aveva recentemente annunciato.

Nei giorni scorsi, OnlyFans si era detto pronto a vietare i contenuti sessualmente espliciti presenti sul suo sito a partire dal 1° ottobre. Nella giornata di mercoledì 25 agosto, tuttavia, la decisione è stata revocata: il dietrofront è stato reso noto attraverso la pubblicazione di un post sull’account Twitter di Only Fans che riporta il seguente messaggio:

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021