Operare il cervello: Neuromed forma giovani specializzandi

Milano, 14 dic. (Adnkronos Salute) – "Imparare" a operare il cervello "e perfezionare la propria tecnica attraverso un addestramento su preparati anatomici. Gesti antichi quanto la stessa arte medica". Così l'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) presenta il corso 'Approcci al basicranio', dedicato alla formazione dei neurochirurghi in erba e in programma il 16 e 17 dicembre.

"Tra scienza e abilità", la proposta dell'Istituto "fonderà teoria e pratica sul campo in un innovativo laboratorio anatomico".

Giovani specializzandi delle università Sapienza di Roma e Federico II di Napoli – spiega una nota – giovedì e venerdì saranno a Pozzilli per un addestramento basato appunto sulla "fusione tra lezioni teoriche e attività pratiche ad opera di neurochirurghi provenienti sia dal Neuromed che dagli altri prestigiosi centri italiani di neurochirurgia. Dopo le lezioni in aula, il laboratorio anatomico vedrà gli specializzandi operare in prima persona sui preparati anatomici, in modo da assorbire pienamente le procedure e le raccomandazioni esposte".

"Un passo fondamentale e insostituibile per la formazione di professionisti neurochirurghi – evidenziano dal Neuromed – nelle cui mani dovranno scorrere precisione e competenza uniche quando si troveranno di fronte al paziente sul tavolo operatorio".