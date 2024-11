Cento agenti coinvolti in un'operazione che ha portato all'arresto di 24 persone per traffico di droga.

Una vasta operazione antidroga a Messina

La Polizia di Stato ha avviato una significativa operazione antidroga a Messina, coinvolgendo circa cento agenti nella realizzazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Questa azione è stata disposta dal Gip del Tribunale di Messina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura. In totale, sono 24 le persone colpite da questa misura cautelare, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti.

Le accuse e le indagini

Le accuse nei confronti degli arrestati includono non solo il traffico di droga, ma anche la vendita al dettaglio di cocaina, crack e marijuana. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno rivelato l’esistenza di tre distinte organizzazioni criminali attive nel rione di Santa Lucia sopra Contesse. Queste bande utilizzavano un manufatto abusivo come base operativa per le loro attività illecite, dotato di un sofisticato sistema di videosorveglianza per monitorare i movimenti e prevenire eventuali interventi delle forze dell’ordine.

Il contesto dell’operazione

Questa operazione si inserisce in un contesto più ampio di lotta contro il traffico di droga in Italia, dove le autorità stanno intensificando gli sforzi per smantellare reti criminali sempre più organizzate e pericolose. La presenza di bande che operano in modo così strutturato evidenzia la necessità di un’azione coordinata e tempestiva da parte delle forze dell’ordine. L’operazione di Messina rappresenta un passo importante in questa direzione, contribuendo a garantire maggiore sicurezza alla comunità locale e a ridurre l’impatto del traffico di sostanze stupefacenti.