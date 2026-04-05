Operazione speciale in Iran: recuperato il secondo membro dell’equipaggio dell’F-15E

Un’azione di forze speciali ha riportato in salvo il secondo membro dell’equipaggio di un F-15E abbattuto in territorio iraniano, con la distruzione di due C-130 sul terreno e altri mezzi danneggiati

Il 3 aprile 2026 un F-15E Strike Eagle statunitense è stato abbattuto nel sud-ovest dell’Iran. Nei giorni successivi si è svolta una complessa operazione per recuperare i due membri dell’equipaggio: il pilota, portato in salvo poche ore dopo l’abbattimento, e il secondo aviere, rimasto in territorio ostile per circa un giorno con poche armi personali a disposizione. Le autorità iraniane hanno mostrato detriti e offerto una ricompensa per chi avesse consegnato il secondo militare, trasformando la ricerca in una corsa contro il tempo tra forze statunitensi e locali.

L’operazione di recupero, condotta nelle notti tra il 4 e il 5 aprile 2026, ha coinvolto numerosi assetti aerei e reparti d’élite. Il risultato finale è stato il ritorno del secondo aviere sano, benché ferito, confermato ufficialmente dal Presidente Trump via social media, che ha anche citato l’impiego di decine di velivoli. Nonostante la complessità e il rischio dell’intervento, non risultano perdite umane statunitensi; tuttavia alcuni velivoli sono stati distrutti o danneggiati durante le fasi dell’operazione.

Il recupero notturno

La ricerca e il recupero sono avvenuti principalmente nella provincia del Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, nella zona sud-occidentale dell’Iran. L’azione è stata eseguita in condizioni notturne per ridurre l’esposizione, con unità di forze speciali che hanno operato di terra sostenute da una vasta gamma di aerei. La natura della missione rientra nei protocolli di CSAR (Combat Search and Rescue), cioè operazioni dedicate al recupero di personale isolato in territorio ostile. Queste missioni combinano velocità, coordinamento aereo-terra e capacità di estrazione rapida, e in questo caso hanno permesso di raggiungere l’obiettivo senza vittime tra i soccorritori.

Assetti aerei e supporto

Nel corso dell’intervento sono stati impiegati elicotteri da recupero e velivoli d’attacco di scorta. Segnalazioni indicano che almeno due elicotteri HH-60 hanno subito danni durante le fasi iniziali del salvataggio e che un A-10 di supporto è precipitato mentre assistiva l’operazione, anche se il pilota è riuscito a eiettarsi in sicurezza. Per le forze speciali erano probabilmente disponibili anche piattaforme di supporto logistico come versioni speciali di C-130 (presumibilmente MC-130J), utilizzate per rifornimenti, estrazioni o come basi operative avanzate.

Perdite materiali e decisioni sul campo

Durante l’estrazione, due velivoli di tipo C-130 sono rimasti bloccati su una pista non asfaltata e, dopo valutazioni operative, sono stati distrutti dagli stessi Stati Uniti per evitare che cadessero in mani nemiche. Alcune fonti riportano anche la perdita di un elicottero AH-6 nello stesso scenario. Queste scelte riflettono la priorità data alla sicurezza delle procedure e all’impossibilità di recuperare mezzi pesanti in condizioni di emergenza, una dinamica già vista in altre operazioni che prevedono rischi logistici elevati e la necessità di limitare il trasferimento di tecnologia sensibile al nemico.

Confronti storici

L’intervento ha richiamato alla memoria l’Operazione Eagle Claw del 1979 per somiglianze operative: entrambe prevedevano penetrazioni in profondità per recuperare personale in Iran con l’impiego di C-130 e elicotteri. Tuttavia gli esiti sono stati nettamente differenti: mentre l’Operazione Eagle Claw si concluse con abbandono di mezzi e un fallimento strategico, l’azione del 4-5 aprile 2026 ha raggiunto l’obiettivo principale senza vittime statunitensi e con il personale recuperato, sebbene a costo della perdita di alcuni assetti materiali.

Impatto politico e dichiarazioni

Il Presidente Trump ha confermato il successo dell’operazione attraverso un messaggio pubblico, specificando che il militare recuperato ha rango di colonnello e che ha riportato ferite dalle quali è previsto il recupero. L’azione rischia tuttavia di aumentare la tensione tra Stati Uniti e Iran: l’invasività dell’operazione in territorio sovrano e la visibilità della distruzione di velivoli potrebbero alimentare polemiche diplomatiche. Al contempo, il fatto che le forze americane siano riuscite a estrarre il personale senza perdite umane viene presentato come una dimostrazione di capacità di proiezione e coordinamento delle forze speciali statunitensi.

Prossime conseguenze

Nei prossimi giorni saranno osservati gli sviluppi politici e le reazioni internazionali, così come eventuali verifiche tecniche sulle cause dell’abbattimento dell’F-15E del 3 aprile 2026. Rimangono aperte domande sulle regole d’ingaggio, sulla presenza di assetti locali nella zona e sulle possibili ripercussioni per le missioni aeree nella regione. La combinazione di successo operativo e costi materiali pone il conflitto in una nuova fase, con attenzione alta su qualsiasi risposta diplomatica o militare da entrambe le parti.