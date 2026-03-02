Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 2 all’8 marzo 2026, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 2-8 marzo 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 2 all’8 marzo sono Gemelli, Scorpione e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Acquario.
Oroscopo settimana 2-8 marzo 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 2 all’8 marzo 2026, per ogni segno zodiacale:
Ariete: settimana all’insegna del nervosismo, specie sul lavoro. Diversi infatti i contrattempi e gli imprevisti che potrebbero crearvi dei problemi con i colleghi. Anche in amore settimana no.
Toro: settimana nel complesso serena, senza troppi intoppi. In amore tutto procede a gonfie vele, tanto che alcuni di voi sono pronti per fare il grande passo.
Gemelli: che bella settimana in vista! In ambito lavorativo alcuni di voi potrebbero ricevere una proposta davvero inaspettata e super stimolante. Anche in amore aspettatevi una sorpresa dal partner!
Cancro: settimana a due facce, se inizierà sottotono e all’insegna del malumore, a partire da metà settimana tutto migliorerà e vivrete emozioni davvero uniche.
Leone: settimana difficile in ambito lavorativo, tanti i compiti che siete chiamati a portare a termine e che vi metteranno in seria difficoltà. Ricordate che non c’è nulla di male nel chiedere aiuto.
Vergine: settimana nel complesso tranquilla, senza nulla di significativo da segnalare. Nella coppia qualche battibecco di troppo ma nulla che non risolverete nel modo migliore.
Bilancia: settimana a due facce, in amore tutto prosegue a gonfie vele, passione e romanticismo saranno protagonisti anche di questa settimana. Sul lavoro invece attenzione agli imprevisti.
Scorpione: ottima settimana in vista, sia dal punto di vista sentimentale, con momenti magici da vivere con il partner, sia dal punto di vista lavorativo, con grandi soddisfazioni personali in vista.
Sagittario: dal punto di vista sentimentale sarà una settimana difficile, litigi e discussioni potrebbero infatti essere molto frequenti. Sul lavoro invece settimana top.
Capricorno: settimana super fortunata, piena di belle sorprese e attività stimolanti. In amore in oltre le cose non potrebbero andare meglio, è ora di fare il grande passo?
Acquario: settimana complicata, specie sul lavora a causa di diversi imprevisti che vi metteranno in difficoltà . Anche in amore non sarà una settimana troppo serena.
Pesci: settimana serena e tranquilla, tutto procede nella norma, senza intoppi. In amore tanta fortuna per i single che potrebbero ricevere una telefonata davvero inaspettata.