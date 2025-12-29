La chiusura di un anno e l’inizio di un nuovo ciclo, tra riflessioni sul 2025 e progetti per il 2026: ecco l’oroscopo della settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio.

La settimana che accompagna la fine del 2025 e l’inizio del 2026 rappresenta un momento di passaggio importante per tutti i segni zodiacali. È un periodo in cui si guarda indietro per comprendere meglio ciò che è stato, ma anche avanti, con il desiderio di costruire basi più solide per il futuro. Tra bilanci interiori, scelte più consapevoli e nuove intenzioni, questo cambio d’anno invita a rallentare, ascoltarsi e aprirsi gradualmente a ciò che verrà.

Ecco le previsioni per l’oroscopo della settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026.

Oroscopo della settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 sono Capricorno, Vergine, Pesci e Gemelli, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Sagittario e Acquario.

Oroscopo della settimana: le previsioni dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

Ariete: la chiusura dell’anno mette in luce risultati e tensioni legate alla carriera. Potresti sentirti sotto osservazione o chiamato a dimostrare il tuo valore. Il Capodanno riaccende entusiasmo e voglia di affermazione, ma il consiglio è di costruire con pazienza, evitando scontri inutili.

Toro: è una settimana introspettiva, in cui senti il bisogno di dare un senso più profondo a ciò che fai. Relazioni e scelte personali vengono passate al setaccio. L’inizio del 2026 favorisce una nuova solidità, soprattutto se smetti di aggrapparti a situazioni ormai superate.

Gemelli: i contatti con gli altri sono numerosi e stimolanti. Conversazioni importanti possono portare chiarimenti o nuove opportunità. Attenzione però alla dispersione: scegli con cura su cosa concentrare la tua energia mentale nei primi giorni dell’anno.

Cancro: le emozioni sono intense e a tratti contrastanti. Vecchi ricordi o dinamiche relazionali tornano a galla chiedendo di essere risolte. Il passaggio al nuovo anno è più leggero se scegli il perdono e la comprensione, soprattutto verso te stesso.

Leone: la settimana richiede concretezza e senso pratico. Potresti dover sistemare questioni lavorative o organizzative prima di concederti relax. Il 2026 inizia con un lento ma costante recupero di motivazione e desiderio di metterti in gioco.

Vergine: creatività, amore e desiderio di esprimerti sono favoriti. È un periodo che ti invita a lasciarti andare un po’ di più, senza analizzare tutto. Le relazioni beneficiano di maggiore spontaneità, mentre il nuovo anno porta ispirazioni positive.

Bilancia: la casa, la famiglia o il tuo mondo interiore chiedono attenzione. Potresti sentire il bisogno di rivedere equilibri emotivi importanti. I primi giorni di gennaio aiutano a ritrovare armonia e a sentirti più centrato.

Scorpione: settimana intensa dal punto di vista mentale ed emotivo. Le parole hanno peso e possono trasformare rapporti o situazioni. È il momento giusto per dire la verità, ma con misura. Il nuovo anno apre prospettive più chiare.

Sagittario: le questioni economiche o pratiche richiedono maggiore responsabilità. Potresti fare scelte più mature rispetto al passato. Il 2026 inizia con una nuova consapevolezza dei tuoi bisogni reali, non solo dei tuoi desideri.

Capricorno: è il tuo momento: energia, determinazione e senso di direzione sono in crescita. La settimana segna un vero passaggio personale, tra chiusure e nuovi inizi. Ottimo periodo per fissare obiettivi a lungo termine e assumerti nuove responsabilità.

Acquario: ti muovi in una fase di preparazione silenziosa. È utile rallentare, ascoltare il tuo intuito e fare ordine interiore. Il nuovo anno porterà cambiamenti importanti, ma ora è il momento di seminare.

Pesci: amicizie, collaborazioni e sogni per il futuro sono protagonisti. Ti senti più ispirato e aperto al confronto. L’inizio del 2026 favorisce progetti condivisi e una visione più fiduciosa della tua strada.