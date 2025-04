Scoperta shock in Spagna, tre bambini tenuti segregati in casa per anni: la s...

A Oviedo, in Spagna, una storia di segregazione durata oltre tre anni ha finalmente trovato una svolta. Due bambini di otto anni e il loro fratellino di dieci sono stati segregati in casa dai genitori, che li avevano isolati dal mondo esterno, vivendo completamente al di fuori della società. La loro condizione è stata un incubo nascosto, fino a quando, recentemente, è arrivata la scoperta che ha sconvolto tutta la comunità.

Orrore in Spagna, scoperti tre bambini segregati in casa da almeno tre anni

Due gemellini di otto anni e il loro fratello di dieci sono stati segregati in casa per oltre tre anni, privati di qualsiasi contatto con l’esterno. I genitori, una coppia di cittadini, lui tedesco e lei tedesco-americana, vivevano isolati dalla società, rifiutando ogni tipo di interazione con il mondo.

La situazione sarebbe emersa grazie alla segnalazione di un vicino, che ha allertato la polizia. Quando gli agenti sono intervenuti, hanno trovato i bambini in condizioni di totale trascuratezza: non scolarizzati, vivevano in un ambiente deplorevole, “tra i rifiuti“, e presentavano evidenti segni di abuso. La polizia locale ha descritto la casa come un vero e proprio “inferno domestico”.

La drammatica scoperta in Spagna e la svolta

La polizia ha scoperto che la casa in cui viveva una sola persona, un uomo, come risultava dal registro civile, ospitava invece anche altre persone. Tra i residenti, infatti, c’erano anche dei minori, che non frequentavano la scuola. I vicini avevano riferito che nessuno era mai uscito dalla casa, che era stata affittata nel mese di ottobre 2021, durante la pandemia di Covid-19.

Il commissario Francisco Javier Lozano García avrebbe sottolineato che la vicenda ha suscitato grande sconcerto e che le indagini dovranno chiarire cosa abbia spinto la famiglia a isolarsi per tanto tempo e a trasferirsi in Spagna. Secondo i media locali, i tre bambini indossavano pannolini e mascherine chirurgiche. Il padre, infatti, avrebbe chiesto alla polizia di indossare una mascherina prima della perquisizione.

Quando i bambini sono stati liberati, avrebbero mostrato stupore per l’ambiente esterno, come se non fossero mai usciti. Dopo essere stati affidati alle cure mediche, sono stati trasferiti in un centro di protezione dell’infanzia.

I genitori sono stati arrestati e ora si apre una nuova fase per i bambini, che finalmente possono sperare in un futuro migliore.