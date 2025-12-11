Un attacco bomba ha scosso la notte di centinaia di bambini che stavano dormendo all’interno dell’ospedale, la scena descritta arriva purtroppo da una zona di guerra che non rientra tra le principali della cronaca ma che da anni è sotto l’egemonia dell’esercito nazionale. Scopriamo cosa è accaduto.

L’obiettivo è la popolazione civile

Questo attacco è solo l’ultimo in ordine di tempo, la manovra attuata dall’esercito allo scopo di intimorire i civili e far cessare le attività di sfida dei ribelli va avanti da tempo in un maggiore silenzio rispetto alle zone di guerra che interessano la stampa.

Il risultato è purtroppo tristemente lo stesso, vittime civili che perdono la vita senza colpe se non quella di tentare di riuscire a sopravvivere in rifugi fortuna come un ospedale.

31 persone morte nel raid

Il raid compiuto verso l’ospedale arriva dalla Birmania dove lo scenario di guerra è da anni molto attivo e l’esercito ha attuato una politica di attacco totale per mostrare il proprio dominio.

Come riporta TheSocialPost.it tramite l’intervista ad un operatore umanitario questo attacco ha rappresentato una violazione in piena regola delle convenzioni internazionali, difatti queste inibiscono l’attacco a strutture di cura.

Serve ora più che mai l’intervento della comunità internazionale per garantire gli aiuti salvavita e la protezione dei civili.